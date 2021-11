Brazili siguron biletën për në “Katar 2022”, fitojnë edhe Ekuadori, Kili dhe Peruja

“Seleçao” fitoi biletën për në “Katar 2022” pas fitores së vështirë ndaj Kolumbisë, falë një goli të vetëm të Paquetá në pjesën e dytë. Në skuadrën e Tite, gjithçka ndryshoi në pjesën e dytë, me hyrjen e Vinicius në fushën e blertë.

Freskia dhe besimi i futbollistit të Real Madridit, e ndihmoi skuadrën e tij të gjeneronte shumë më tepër ndaj portës rivale dhe në fund goli i Paquetá ndryshoi edhe rezultatin.

Në pjesën e parë shanset për Brazilin ishin të pakta, duke përjashtuar rastin e Marquinhos, kur me kokë dhe goditi shtyllën në prag të pjesës së parë.

Me aktivizimin e Vinicius, në vend të Fred, ndryshimi në lojë ishte drastik. Neymar filloi të luante më lirshëm në qendër dhe çastet e rrezikut pasuan njëri-tjetrin. Gjithsesi, dinamika e lojës tregonte se goli brazilian ishte çështje kohe. Në minutën e 72-të, Neymar do të jepte ​​një pasim të shkëlqyer për Paquetá, do të shënonte golin e vetëm të fitores 1-0 të Brazilit.

Në ndeshjet e tjera, Ekuadori fitoi 1-0 ndaj Venezuelës pas golit të Hincapie (41’), duke forcuar pozitat e saj në renditje. Kili gjithashtu, siguroi një fitore të çmuar 1-0, pas autogolit të A.Silvas (56’) në transfertë e vështirë ndaj Paraguajit.

Peruja mposhti thellë dhe pastër në Lima ndaj Bolivisë. Kapadula (9’), Cueva (31’), Pena (39’) ishin autorët e fitores 3-0. Peruja e Ricardo Gareca është vetëm dy pikë prapa vendit të katërt, ëndërron të ngjitet në renditje nëse mund Venezuelën të martën në Karakas.