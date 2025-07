Brazili do t’i bashkohet zyrtarisht çështjes së gjenocidit në GJND kundër Izraelit

Brazili njoftoi të mërkurën se është në “fazën përfundimtare” të bashkimit zyrtar me padinë për gjenocid të ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, qeveria braziliane shprehu “indinjatë të thellë për episodet e përsëritura të dhunës kundër popullsisë civile në Shtetin e Palestinës, jo të kufizuara në Rripin e Gazës, por që shtrihen edhe në Bregun Perëndimor”.

Deklarata detajoi “shkeljet serioze të të drejtave të njeriut”, duke përmendur “sulme ndaj infrastrukturës civile, duke përfshirë vendet fetare si famullia katolike në Gaza dhe objektet e Kombeve të Bashkuara si ato të Organizatës Botërore të Shëndetësisë”.

Ajo dënoi më tej “dhunën dhe vandalizmin pa dallim nga kolonët ekstremistë në Bregun Perëndimor, siç është djegia e rrënojave të Kishës së lashtë të Shën Gjergjit dhe varrezat bizantine në Taybeh”.

Për më tepër, Brazili theksoi “masakrat e civilëve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, të cilat janë bërë të zakonshme gjatë shpërndarjes së ndihmës humanitare në Gaza” dhe “përdorimin e paturpshëm të urisë si armë lufte”.

Padia para GJND-së, organit kryesor gjyqësor të Kombeve të Bashkuara me seli në Hagë, u ngrit fillimisht nga Afrika e Jugut në dhjetor 2023. Ajo akuzon Izraelin për gjenocid. Disa vende ose kanë aplikuar zyrtarisht për të ndërhyrë në këtë rast ose kanë deklaruar qëllimin e tyre për ta bërë këtë.

Presidenti brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ka qenë ndër zërat më kritikë globalë në lidhje me situatën në Gaza, duke i përshkruar vazhdimisht veprimet e Izraelit si gjenocid dhe një akt hakmarrjeje. Krahasimi i tij i veprimeve të Izraelit me Holokaustin nazist e bëri Izraelin ta shpallë atë “persona non grata”.

Ndërkohë, më shumë se 100 organizata humanitare po paralajmërojnë për urinë masive në Gaza.

Izraeli ka vrarë më shumë se 59.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga fillimi i sulmit të tij brutal në tetor 2023, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës.

MARKETING