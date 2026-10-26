Brazil, Lula da Silva fiton zgjedhjet presidenciale dhe siguron mandatin e katërt

Brazil, Lula da Silva fiton zgjedhjet presidenciale dhe siguron mandatin e katërt

Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva u shpall fitues i balotazhit presidencial të së dielës nga Gjykata e Lartë Zgjedhore (TSE), duke siguruar një mandat të katërt jo radhazi pasi mposhti Flavio Bolsonaron në një garë të kontestuar ngushtë, transmeton Anadolu.

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Me pothuajse të gjitha qendrat e votimit të numëruara, TSE raportoi se Lula ka siguruar 51.76 për qind të votave të vlefshme kundrejt 48.24 për qind të Bolsonaros, një diferencë prej më shumë se 4 milionë votash.

Rezultati shënon zhvillim të paprecedentë në historinë moderne politike braziliane. Që nga prezantimi i sistemit të zgjedhjeve presidenciale me dy raunde në 1989, Lula është bërë kandidati i parë që fiton një balotazh pasi përfundoi i dyti në raundin e parë.

Në votimin fillestar më 4 tetor, Bolsonaro përfundoi përpara me 47.03 për qind të votave të vlefshme, krahasuar me 45.16 për qind të Lulës, duke krijuar terrenin për tre javë fushatë intensive në të gjithë vendin më të madh të Amerikës Latine.

Rezultati i balotazhit përfaqëson pengesë për familjen e Bolsonaros. Flavio, një senator 45-vjeçar dhe djali i madh i ish-presidentit Jair Bolsonaro, kishte kërkuar të kthente familjen e tij në presidencë.

Kryesimi ndryshoi shumë herë gjatë fazave të hershme të numërimit të votave përpara se Lula të dilte përpara ndërsa numëroheshin më shumë fletë votimi, përfshirë kthimet nga qendrat urbane dhe verilindja e populluar shumë.

Lula, i cili ka qeverisur më parë Brazilin nga viti 2003 deri në vitin 2010 përpara se të fitonte një mandat tjetër në 2022, do të fillojë mandatin e tij të katërt më 5 janar 2027.

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