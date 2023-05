Braktiset Gashi nga forumi gruas në Tetovë, e përkrahin kryetarin e degës Dritan Bexhetin?

Forumi i gruan në Alternativë ka filluar organizimin e strukturave partiake në gjithë vendin.

Burime të afërta të Top24 mësojnë se Afrim Gashi po bojkotohet në gjitha degët e partisë së tij për shkak të koalicionit me Lëviznen Besa.

Burimi për këtë portal ka konfiruar se forumi i gruas në Tetovë po e bojkoton Afrim Gashin dhe kanë vendosur të mbeten në vij me vendimin e kryetarit të degës së AA-së në Tetovë, Dritan Bexhetin i cili është kundër koalicionit të Alternativës me Lëvizjen Besa.

Nga gjithësej 440 gra të forumit rinor në nivel repulikan sa është konfirmuar lista vetëm 108 kanë marrë pjesë?

Ndryshe jozyrtarisht mësohet se Gashi do të jetë deputeti i vetëm që do të mbetet pjesë e këtij koalicioni ndërsa dy depytët tjerë do të mbeten të pavarur ose do ti bashkohen shumicës parlamentare?

MARKETING