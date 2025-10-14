Bozhinovska: Në mënyrë të njëanshme është ndërprerë koncesioni për “Piskupshtina” në Strugë
Me propozim të Ministrisë së Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale, Qeveria në seancën e saj të fundit ndërpreu në mënyrë të njëanshme koncesionin për vendin e nxjerrjes së qymyrit “Piskupshtina” në Strugë. Në të njëjtën kohë, u ndërpre vlefshmëria e katër koncesioneve të tjera që kishin skaduar.
“Qeveria dhe Ministria nuk do të tolerojnë përdorim të papërshtatshëm të burimeve natyrore, ndërsa shëndeti dhe siguria e qytetarëve mbeten në vend të parë”, theksoi ministrja e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale Sanja Bozhinovska.
Vendimet, siç u tha nga Ministria e Energjetikës, vijnë pas dështimeve serioze nga koncesionarët në përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore. Në rastin e “Piskupshtinës”, inspektimi përcaktoi se koncesionari po shfrytëzonte jashtë zonës së lejuar, gjë që përbën një shkelje të drejtpërdrejtë të kontratës dhe ligjit. Ankesat nga banorët e fshatit Piskupshtinë çuan në një inspektim të detajuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjinë dhe Minierat, i cili konfirmoi parregullsinë.
“Ky është koncesioni i dytë i ndërprerë në mënyrë të njëanshme vetëm brenda pak javësh. Më parë, u mor vendim për ndërprerjen e koncesionit për shfrytëzimin e gurit gëlqeror “Lavinçevi” në komunën e Gazi Babës. Kompania nuk siguroi një shfrytëzim minimal prej 20 për qind, përkatësisht 25.000 ton në vit dhe për tre vjet praktikisht nuk ka pasur asnjë aktivitet, dhe nuk është paguar asnjë tarifë koncesioni. Ndërprerja afatgjatë e aktiviteteve dhe mosrespektimi i detyrimeve ligjore u konfirmuan me një inspektim të jashtëzakonshëm.
“Ministria dhe Qeveria dërgojnë një mesazh të qartë: çdo përdorim i pamatur i burimeve natyrore do të sanksionohet dhe mbrojtja e interesit publik dhe siguria e qytetarëve është prioritet. Të gjitha institucionet kompetente janë njoftuar për masat e mëtejshme dhe menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i burimeve natyrore mbetet një qëllim strategjik i shtetit”, theksojnë nga Ministria e Energjetikës.