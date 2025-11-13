Botimet ALSAR paraqiten në Panairin e Librit në kryeqytet: libra të rinj, me tematikë të përzgjedhur
Edicioni i 28-të i Panairit të Librit në Tiranë ka hapur dyert të mërkurën e 13 nëntorit, duke u dhënë mundësinë dhjetëra shtëpive botuese të librit në shqip t’i ofrojnë lexuesit të çdo moshe prurjet më të reja.
Botimet ALSAR paraqiten sërish me stendën e tyre të pasur, ku mund të gjenden daljet më të reja nga shtypi dhe tituj më të hershëm, interesi për të cilët vijon të mbetet i lartë.
Librat më të rinj të ALSAR-it përmbajnë tekste me tematikë të përzgjedhur; dallojnë mes tyre të karakterit historik, arkivor, besimor, etj.
Autorë vendas dhe të huaj zënë vend në stendën e Botimeve ALSAR, të mirëseardhur prej kur kanë vendosur të bashkëpunojnë me këtë ent botues.
Lexuesit do të kenë çfarë të shohin dhe të zgjedhin për të marrë mes titujve të shumtë dhe të larmishëm.
Botimet ALSAR e konsolidojnë më tej në këtë panair praninë gjithnjë e më të kërkuar në tregun e vështirë të librit.