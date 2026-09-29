Botimet ALSAR marrin pjesë në Takimin Ndërkombëtar për Botimet Islame në Stamboll të IUIBP-së

Botimet ALSAR marrin pjesë në Takimin Ndërkombëtar për Botimet Islame në Stamboll të IUIBP-së

Në Stamboll u mbajt javën e kaluar Takimi Ndërkombëtar për Botimet Islame, i organizuar për të mbledhur për dialog, bashkëpunim dhe lidhje të reja botues nga vende, rajone, gjuhë dhe tregje të ndryshme.

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E ardhmja e botimeve të literaturës islame, projektet e përbashkëta botuese, bashkëpunimet në botime, ishin të gjitha tema të trajtuara në tre ditët e aktivitetit ku morën pjesë rreth 250 botues nga 57 vende.

Takimin e mbajtur në datat 25-27 shtator në Universitetin Sabahattin Zaim (İZÜ) e ndoqi si pjesëmarrës dhe kryetari i Fondacionit ALSAR, e njëkohësisht drejtuesi i Botimeve ALSAR, z. Mehdi Gurra.

Ai i shfrytëzoi ditët e takimit për takime me botues të ndryshëm, të njohur me arritjet e Botimeve ALSAR dhe të ftuar për të bashkëpunuar në projekte botuese.

Z. Mehdi Gurra dha dhe një intervistë për pritësit e takimit ndërkombëtar, në të cilin përcolli vizionin dhe objektivat e Botimeve ALSAR.

Një ent botues me njohje të gjerë tashmë në vendin tonë dhe përtej kufijve të tij, Botimet ALSAR u vlerësuan në këtë takim me marrjen e anëtarësisë së plotë në Unionin Ndërkombëtar të Botuesve të Literaturës Islame.

Pjesëmarrja i shërbeu paraqitjes së Botimeve ALSAR te të pranishmit dhe hapjes së horizonteve të reja në kuadër të botimit të titujve me tematikë islame.

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