Bota në rrezik!

Lufta e gjatë do të jetë gjithashtu një sprovë e vështirë e unitetit të NATO-s. Fakti që 63 anëtarë republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, kryesisht mbështetës të Tramp-it, votuan kundër rezolutës që mbështet NATO-n, tashmë ngre frikën se çfarë do të thoshte për NATO-n dhe unitetin e aleancës kthimi i ish-presidentit në Shtëpinë e Bardhë. Rezoluta po e mbështet NATO-n dhe i bën thirrje Bajdenit ta “forcojë angazhimin e organizatës” për “mbrojtjen e demokracisë” në Europë.

Shkruan: Mersel BILALLI, Gostivar

Parag Khanna, një strateg gjeopolitik i njohur, autor i librit “The Future Is Asian” (Azia është e ardhmja), pohon se ne jemi dëshmitarë të ndryshimeve tektonike në fuqinë globale. Bota u atakua nga dy “lufta” të reja botërore – Covidi dhe Ukraina. Por, tashmë bota parashihet të niset drejtë një luftë të re të ftohtë ose të ngrohtë, që do t’i përfshinte Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, me një arkitekturë të re në sigurinë botërore, madje edhe sikur Putini të eliminohet nga froni.

Teoria e kaosit, “efekti i fluturës”, simbolizon se si një ndryshim i vogël në një vend të mund të ketë pasoja globale. Murtaja e shekullit të 14-të, që shkaktoi qindra miliona vdekje në gjithë Euroazinë, e shkatërroi perandorinë më të madhe të njohur ndonjëherë –Perandorinë Mongole. Kjo shkaktoi zhvillimin revolucionar teknologjik në Europë, i cili nxiti kërkimet detare, që çuan në kolonializmin europian. Traktati i Versajës dhe kriza e madhe e krijuan Hitlerin. Lufta e Dytë Botërore e krijoi OKB-në me shumë mekanizma funksionalë. Në botën e sotme, të lidhur nga rrjete të dendura globale, ne mund të parashikojmë shumë lloje “efekte fluturash” të rrezikshme.

Shumë ekspertë botërorë, tashmë, po e kuptojnë mundësinë e shpërbërjes së rendit ekzistues botëror pas Covidit dhe Ukrainës. Ekonomitë perëndimore dhe evropiane, nga lufta në Ukrainë, mund ta përjetojnë fatin e një udhëtari të humbur në shkretëtirë. Në fillim, halucinacionet i bëjnë se gjithçka do të jetë e lehtë, se uji, hija dhe një oazë janë afër, por realiteti shpejt përgënjeshtron. Tani u pa se Covidi, që vazhdon të zgjasë, por i ngarkuar me Ukrainën përbën shenjë serioze se bota më nuk do jetë si para vitit 2019.

Zinxhirët e furnizimit dhe tregjet e vendeve të zhvilluara janë më të lidhur nga sa mendojmë ne. Ndërkaq tregjet në vendet në zhvillim janë kritike nga të dyja anët, edhe si furnizues edhe si tregje potenciale. Dobësimi i tyre e dobëson bashkërisht gjithë ekonominë botërore. Pentagoni dhe NATO, sërish përsëritën se ata besojnë se Ukraina do të ketë vite të tëra lufte dhe se SHBA-ja dhe aleatët e saj do duhet të jenë gati për të kundërshtuar në plan afatgjatë agresionin rus. Konstatime të tilla erdhën edhe nga qarqet e inteligjencës. “Ne do të përfshihemi në këtë konflikt për një kohë të gjatë, dhe për ne kjo do të jetë një luftë shkatërruese.” – tha Steve Hall, ish-kreu i operacioneve të CIA-s për Rusinë.

Pasoja të paparashikuara!

Sot bota po përballet me shqetësime më të rrezikshme se kurrë më parë. Sekretarja amerikane e Financave, Janet Yellen, paralajmëroi për “pasojat e mëdha” që do të ketë lufta në Ukrainë në furnizimet globale të ushqimit dhe energjisë, të cilat – nga ana e tyre – do të krijojnë një zinxhir pasojash politike në botën perëndimore. Çmimet e larta të energjisë dhe ushqimeve në botë, të cilat tashmë janë rritur në inflacion të lartë, mund të kenë implikime të thella politike, duke përfshirë edhe fatin e demokracisë në vetë SHBA-në, e cila do mund të shihet në zgjedhjet e ardhshme afatmesme dhe presidenciale në SHBA.

Pasojat ekonomike globale kanë filluar t’i minojnë ekonomitë e mëparshme. Drejtori i një prej kompanive më të madha në botë “Blackrock”, Larry Fink, i cili e menaxhon portofolin më të madh të aseteve në botë, prej 10 trilion dollarësh, parashikon ndërprerjen e lidhjeve ekonomike që e lidhin botën. Pandemia i ndërpreu zinxhirët e furnizimit global, duke shkaktuar rritjen e inflacionit. Tani, sanksionet e ashpra ndaj ekonomisë ruse nuk e ndëshkojnë vetëm Putinin, por ato provokojnë një reagim negativ edhe në vendet që i kanë aplikuar ato.

Çmimet e energjisë janë rritur dukshëm, pasi që Rusia tani është e përjashtuar nga pjesa më e madhe e tregut botëror të naftës. Bajdeni e arsyeton “rritjen e çmimeve nga Putini” në një përpjekje për të relativizuar pakënaqësinë midis votuesve që tashmë ishin llastuar me afrimin e zgjedhjeve të brendshme të nëntorit. Presidenca e tij – e lindur nga një krizë pandemike – tani po ndeshet edhe me një sfidë të madhe – Moskën.

Prandaj, jo pa arsye ministrja britanike e Punëve të Jashtme, Liz Trass, bëri thirrje për një rishikim të pozicionit të sigurisë perëndimore. “Epoka e bashkëpunimit me Rusinë ka përfunduar. Ne kemi nevojë për qasje të re ndaj sigurisë në Europë, bazuar në forcën, mbrojtjen dhe parandalimin” – deklaroi ajo në Bruksel. Nëse lufta vazhdon, atëherë viti 2023 do të jetë një vit i krizës së madhe, parashikojnë analistët e Pentagonit. Ajo që po flitet tani për ndalimin e konfliktit në Ukrainë, do t’i ngjasojë një “konflikti të ngrirë”, si ai i Bosnjës pas Dejtonit. Atëherë, edhe pas vitit 2023, çmimet botërore të naftës do të mbeten mbi njëqind dollarë për fuçi, ndërsa Europa do të luftonte për të hequr qafe energjinë ruse, duke i rritur përpjekjet për burimet e rinovueshme të energjisë, duke përfshirë edhe ato bërthamore.

Dimri 2022/23 mund t’i detyrojë vendet e BE-së të fillojnë t’i adaptojnë furnizimet me energji, e cila domosdo nënkupton recesion. Çmimet e larta të naftës edhe tani vazhdojnë t’i zemërojnë amerikanët. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike rrezikon ta humbë kontrollin si mbi Senatin, ashtu edhe mbi Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të këtij viti. Andaj, pala amerikane duket se ka shumë të ngjarë të pajtohet me atë që palët ndërluftuese ta ngrijnë konfliktin pa fund, ndërsa për dallim nga kjo, liderët europianë të përpiqen t’i japin fund recesionit ekonomik, duke i ofruar Rusisë heqjen e sanksioneve për tërheqjen nga Ukraina.

Ndërkaq, nga ana tjetër, ka mundësi që SHBA-ja të mos e heqë embargon, por duke synuar rënien e çmimeve të naftës për ciklin e zgjedhjeve presidenciale, që fillon në mesin e vitit 2023, ajo mund t’u drejtohet vendeve aleate europiane për heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë, duke e rikthyer përdorimin e energjisë ruse.

Supozohet se negociatat e paqes, të udhëhequra nga Franca, Gjermania, Turqia dhe Izraeli, do të zgjasin shumë. Moska kërkon garanci se NATO do të ndalojë ofrimin e armëve për forcat ukrainase dhe se do ta tërheqë premtimin e saj të vitit 2008 për ta pranuar Ukrainën dhe Gjeorgjinë në Aleancë. Por, Shtetet e Bashkuara nuk do të dorëzohen. Edhe pse Zelenski thotë se ëndrra e Ukrainës për anëtarësim në NATO nuk është më e realizueshme. Vlerësohet se presidenti ukrainas do ta pranojë neutralitetin për sa kohë që pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (SHBA, Rusia, Kina, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca), plus Gjermania dhe Turqia, do jenë garantues të sigurisë së Ukrainës. Por, Zelenski, assesi nuk është i gatshëm të njohë pavarësinë e rajoneve të shkëputura të vendit të tij, Donetsk dhe Luhansk. Andaj këto negociata ka të ngjarë të ngecin në këto pika. Atëherë Uashingtoni do t’i dyfishonte furnizimet për forcat ukrainase, ndërsa Franca dhe Gjermania akoma do të shpresojnë të arrijnë një marrëveshje me Moskën. Presidenti francez Emanuel Makron dhe kancelari gjerman Olaf Sholc po propozojnë një konferencë më të gjerë paqeje, që do t’i përshpejtonte bisedimet për kontrollin e armëve midis NATO-s dhe Rusisë. Synimi i tyre është të shmangin një Luftë të re të Ftohtë në Europë, e cila do ta sfidonte mbarë Europën.

Megjithatë, Uashingtoni e kundërshton idenë e konferencës, sepse shumë elita të politikës së jashtme amerikane besojnë se Putini nuk ka paguar mjaftueshëm për pushtimin e tij të pajustifikuar të Ukrainës. Anëtarët kryesorë të Kongresit (madje nga të dyja partitë) po i kërkojnë Presidentit që mos t’i heqë as sanksionet më të buta financiare ndaj Rusisë – një veprim që Makroni dhe Sholci besojnë se është i nevojshëm për të arritur paqen.

Globalizimi në krizë

Si pasojë e krizës, rritja ekonomike e BE-së, pas recesionit më 2022/23, pritet të jetë më pak se një për qind në nivel vjetor, në SHBA rreth dy për qind, ndërsa Kina po bie nën pesë për qind. Pra, rritja globale do bie nën katër për qind dhe kjo do të jetë shenjë serioze se bota do ngecë në një periudhë të zgjatur. Tani trazirat po përshkallëzohen në pjesë të Afrikës dhe Lindjes së Mesme, vende këto që janë të varura nga eksportet e grurit ukrainas.

Nga ana tjetër, Moska dhe Pekini po e thellojnë bashkëpunimin e tyre ekonomik e politik. Kina po zgjeron sistemin e saj të pagesave ndërbankare për të lejuar dy fuqitë fqinje të anashkalojnë sistemin e pagesave ndërkombëtare SWIFT. Rusia dhe Kina po vendosin më shumë tregti në juan-in digjital, duke e reduktuar nevojën për dollarë. Kina, gjithashtu, po i pastron rezervat e arit të Rusisë, që besohet të jetë me vlerë prej rreth 100 miliardë dollarësh, duke i kthyer ato në juanë, që Rusia mund t’i përdorë për të blerë mallra kineze. Presidenti kinez, Xi Jinping, tani sheh përfitime nga Lufta e Ftohtë me Shtetet e Bashkuara.

Por, edhe këtu s’ka miqësi të përhershme. Po qe se Rusia dobësohet dukshëm, ndoshta hapen edhe apetitet e Kinës për Sibirin e pabanuar si territor “i shenjtë kinez” i Kinës së tejbanuar, që ndoshta do ta kishte edhe “aminin” e vetë SHBA-së.

Tani në lojë po shfaqet edhe një bllok joformal i kombeve të paangazhuara, që përfshin Indinë, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Vietnamin, Turqinë dhe Brazilin. Shumica e këtyre vendeve kanë mbajtur marrëdhënie të mira me Rusinë, pavarësisht presionit perëndimor për ta izoluar Moskën. Të varur nga tregtia me Kinën, ata gjithashtu duan marrëdhënie të mira edhe me Pekinin. Bashkëpunimi ndërkombëtar nga shumë kriza, siç janë luftërat, ndryshimet klimatike, sfidat e përbashkëta ekonomike dhe standardet globale të teknologjisë, ka bërë që edhe ndihmat zhvillimore për vendet më të varfra të bëhen më të vështira. Interneti po shpërbëhet më tej, sepse rivaliteti në rritje midis SHBA-së dhe Kinës po i shtyn ata të përpiqen të tërheqin sa më shumë vende në anën e tyre në çështjet digjitale. Gjithë kjo e ka emrin “deglobalizim”.

Strukturat multinacionele në botë po dështojnë. Që nga Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Tregtisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe rendi botëror, siç e njohim ne, po shpërbëhet. Do të ishte një parashikim jashtëzakonisht optimist për të shpresuar se fuqitë e mëdha do t’i avancojnë institucionet shumëpalëshe, në mënyrë që ato të përballen më lehtë me goditjet e ardhshme. Megjithëse FMN-ja e ka rifituar përkohësisht rëndësinë e tij, mbikëqyrja e kujdesshme makroekonomike do ta humbasë këtë optimizëm. Banka Botërore tanimë në mënyrë të pajustifikueshme është e ngadaltë dhe me mungesë burimesh.

Prandaj mbeten vetë dy rrugë të mundshme: krijimi i një rendi të ri botëror, me mekanizma funksionalë të tjerë, ose zhytja e mëtejshme në një apokalips të rrezikshëm global. Kjo është arsyeja pse një Dejtoni i ri tani duket si shpëtim.

Në këso rrethanash, problemet rajonale dukshëm do jenë të margjinalizuara, pasi as që dihet se çka do ndodhë nesër. BE-ja do të ndeshet me përçarje të mëdha, ndërsa shtetet rajonale do të mbeten pa busull. Kosova i humbi shumë vite në sigurinë që e ndjente si “e përkëdhelura” e SHBA-së, por tani asgjë nuk është e përhershme. Fati është se edhe Serbia ka humbur partnerët e shpirtit. Por, te të gjitha mbetet frika nga ajo se, në këso rrethanash, s’kanë shumë shpresa nga partnerët strategjikë, të cilët edhe vetë e kanë zjarrin në shtëpi të tyre.