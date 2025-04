Bota në prag të një lufte të re

Rivalët bërthamorë India dhe Pakistani po afrohen drejt një konflikti ushtarak pasi Islamabad mbylli hapësirën ajrore për aeroplanët indianë dhe paralajmëroi se çdo përpjekje nga Delhi për të penguar furnizimin me ujë sipas një kontrate të shekujve do të konsiderohej si akt lufte.

Në një seri veprimesh eskaluese pas masakrës së turistëve indianë në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit më herët këtë javë, India urdhëroi qytetarët e saj të ktheheshin nga Pakistani, ndërkohë që Pakistani dëboi një numër diplomatësh indianë.

Tensionet e rritura shpejt mes dy rivalëve pas vrasjes së 25 turistëve indianë dhe një shtetasi nepalez të martën, sulmit më të keq ndaj civilëve në këtë rajon të trazuar për vite, shtynë Indinë të rinovojë akuzat ndaj Pakistanit për mbështetje të “terrorizmit ndërkufitar”, një pretendim që Pakistani e mohon.

“Pakistani shpall këshilltarët indianë për mbrojtje, marinë dhe aviacion në Islamabad persona non grata. U është thënë të largohen menjëherë nga Pakistani. Çdo kërcënim ndaj sovranitetit të Pakistanit dhe sigurisë së popullit të tij do të përballet me masa të forta reciproke në të gjitha fushat,” thuhet në një njoftim nga zyra e kryeministrit, Shehbaz Sharif pas një mbledhje të jashtëzakonshme të komitetit të sigurisë kombëtare. U njoftua gjithashtu se vizat e lëshuara për shtetasit indianë do të anulohen.

Gjithashtu u urdhërua mbyllja e kufijve, anulimi i tregtisë dhe mbyllja e hapësirës ajrore për linjat ajrore të kontrolluara ose të drejtuara nga India, shkruan aljazeera.

“India ka ndërmarrë hapa të pahijshëm dhe ka bërë akuza të pabaza”, tha ministri i Jashtëm pakistanez Ishaq Dar për kanalin televiziv Dunya News.

Dar shtoi se “çdo hap kinetik (aksion ushtarak) nga India do të shkaktonte një përgjigje kinetike” nga Pakistani, duke kujtuar shkurtimisht ngjarjet e shkurtit 2019, kur një sulm vetëvrasës me veturë në Kashmir çoi dy vendet në prag të luftës.

Megjithatë, gjuha më e ashpër ishte e drejtuar ndaj vendimit të Indisë për të pezulluar një marrëveshje të lashtë të ujërave të Indusit – një nga marrëveshjet më të qëndrueshme botërore për ndarjen e ujërave, e cila është thelbësore për bujqësinë e Pakistanit.

“Çdo përpjekje për të ndaluar ose redirigjuar rrjedhën e ujit që i takon Pakistanit sipas marrëveshjes për ujërat e Indusit… do të konsiderohet si akt lufte dhe do t’i përgjigjemi me gjithë forcën në të gjithë spektrin e pushtetit kombëtar”, njoftoi sot Islamabadi.

India e pezulloi marrëveshjen të mërkurën, kur gjithashtu akuzoi Pakistanin për mbështetje të “terrorizmit ndërkufitar” dhe reduktoi lidhjet me fqinjin e saj përmes një serie masash diplomatike. Pakistani e mohoi çdo rol në sulm.

Kryeministri indian, Narendra Modi premtoi se do të ndjekë deri në fund ata që janë përgjegjës për sulmin e martën.

Njëzet e gjashtë burra u vranë në qendrën turistike Pahalgam, në sulmin më vdekjeprurës ndaj civilëve në territorin e diskutueshëm me shumicë muslimane që nga viti 2000.

“Po i them gjithë botës: India do të identifikojë, ndjekë dhe ndëshkojë çdo terrorist dhe ndihmësin e tij”, tha Modi në fjalimin e tij të parë pas sulmit.

Ministria e Jashtme e Indisë thirri diplomatët më të lartë pakistanezë në New Delhi, Saad Ahmad Warraich, shefin e misionit të Ambasadës Pakistaneze, mbrëmjen e së mërkurës, sipas burimeve diplomatike dhe raporteve të mediave lokale.

India ka mbyllur tashmë kufirin tokësor kyç me Pakistanin dhe ka ndaluar hyrjen e shtetasve pakistanezë nëpërmjet programit të përjashtimit nga vizat.

Policia në Kashmir njoftoi të enjten për emrat e tre militantëve të dyshuar që supozohet të jenë të përfshirë në sulm dhe shpalli shpërblime për informacionet që mund të çonin në arrestimin e tyre. Dy prej tyre janë shtetas të Pakistanit, thuhet në njoftimet.

Modi thirri një takim të partive politike të opozitës të enjten për t’i informuar ata mbi përgjigjen e qeverisë ndaj sulmit.

Kashmiri është i ndarë mes Indisë dhe Pakistanit që nga pavarësia e tyre në vitin 1947, me të dyja vendet që pretendojnë të drejtat mbi të gjithë territorin e Himalajeve, por menaxhojnë pjesë të ndara të tij.

Marrëveshja për ujin e Indusit, me ndërmjetësimin e Bankës Botërore, rregullon ndarjen e ujërave. Deri tani ka qëndruar e paprekur, pavarësisht luftërave mes fqinjëve.

India do ta mbajë marrëveshjen në gjendje ngrirjeje, tha ministri i Jashtëm i këtij vendi, Vikram Misri.

Marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve ishin të dobëta edhe para shpalljes së masave të fundit, pasi Pakistani shpërndau dërguarin indian dhe tha se nuk do të emëronte një komisioner të lartë në Delhi kur India anuloi statusin e gjysmës së autonomisë së Kashmirit në vitin 2019.

