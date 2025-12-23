BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

Territori i Palestinës në periudhën mes dy luftërave botërore, atëherë kur Britania ushtronte pushtetin në këto toka, iu nënshtrua kolonizimit të ngadalshëm duke sjellë hebrenj të Evropës Lindore si refugjatë.

Ideja për një shtet hebre, ishte ngjizur që moti në qarqet sioniste, ndërsa koncept modern dhe serioz do të merrte në Rusi në vitet 1880, kur u formuan grupe hebreje me synimin specifik për t’i ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë.

Kjo ide kishte marrë jetë gjatë mandatit britanik në Palestinë në periudhën 1917-1948. Historianët theksojnë se paaftësia e Londrës për të balancuar imigracionin hebre me të drejtat e arabëve palestinezë gjatë asaj periudhe e shndërroi mandatin në burim të një grindjeje strukturore dhe afatgjate, ndërsa ne sot po e shohim se realisht nuk është një konflikt i armatosur, por nëj agresion i pafund i fuqive koloniale për të ndryshuar tërësisht realutetin demografik në territoret palestineze. Avdi Bakiju /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll

Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll