BOTA NË FOKUS | Revolta e Zvërnecit dhe Sazanit: A po bëhet SHQIPËRIA E RE? June 9, 2026 Ballina, Bota ne Fokus, Emisione, kryesore, Lajme, Shqipëri, toplajm, Videolajm Intervistë me regjizorin dhe publicistin nga Shqipëria, Kastriot Çipi MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse/ Zelensky takon liderët e vendeve nordike dhe baltike June 9, 2026 NASA emëron ekuipazhin e Artemis III për testin final të uljes në Hënë June 9, 2026 OKB paralajmëron për nevoja “të jashtëzakonshme” humanitare pasi Izraeli lejon vetëm një pikëkalim drejt Gazës June 9, 2026 ASH: Inaugurimi i institucionit me tabelë vetëm në maqedonisht është shkelje e ligjit June 9, 2026 Teherani paralajmëron se forcat e huaja pranë Iranit “përballen me rreziqe” pas kërcënimit të Trumpit June 9, 2026 Trump: SHBA-ja duhet të përgjigjet pas sulmit të dyshuar iranian ndaj helikopterit June 9, 2026