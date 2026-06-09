BOTA NË FOKUS | Revolta e Zvërnecit dhe Sazanit: A po bëhet SHQIPËRIA E RE?

BOTA NË FOKUS | Revolta e Zvërnecit dhe Sazanit: A po bëhet SHQIPËRIA E RE?

Intervistë me regjizorin dhe publicistin nga Shqipëria, Kastriot Çipi

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