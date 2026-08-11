BOTA NË FOKUS | Nga Venezuela te Kolumbia: Si po ndryshon harta politike e Amerikës Latine
Shtetet e Amerikës Latine po biejnë njëra pas tjetrës nën ndikimin amerikan dhe izraelit në zgjedhjet që konsiderohen paradoksale ku opinioni publik i kontinentit është anti-izraelit për shkak të gjen.ocidit në Gaza ndërsa liderët populistë po marrin pushtetin dhe po afrohen, posaqërisht me Izraelin.
Ka një sërë faktorësh që kanë sjellë ndryshime të mëdha në skenën politike. Krizat ekonomike të vazhdueshme, sanksionet amerikane ndaj qeverive të majta, humbja e besimit ndaj lidershipit aktual, e kanë sjellë votuesin para një sfide, mes premtimeve për zhvillim ekonomik dhe ndryshimit të politikës së jashtme në raport me gjenocidin që Izraeli po zhvillon në Gaza.
Se sa të dobëta janë sistemet aktuale të majta për shkak të gjithë faktorëve që përmendëm më lartë, u pa në janar të 2026-ës kur përmes një operacioni special, SHBA-ja kidnapoi presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro.
Muaj më vonë filluan të ndryshohen regjimet në disa shtete tjera ku liderë populist më ndihmën amerikane dhe izraelite morrën pushtetin. rasti i fundit ishte Kolumbia e cila me ndryshimin e pushtetit u rivendosën marrëdhëniet diplomatike me Izraelin. Avdi Bakiju /SHENJA/