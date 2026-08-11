BOTA NË FOKUS | Nga Venezuela te Kolumbia: Si po ndryshon harta politike e Amerikës Latine

BOTA NË FOKUS | Nga Venezuela te Kolumbia: Si po ndryshon harta politike e Amerikës Latine

Shtetet e Amerikës Latine po biejnë njëra pas tjetrës nën ndikimin amerikan dhe izraelit në zgjedhjet që konsiderohen paradoksale ku opinioni publik i kontinentit është anti-izraelit për shkak të gjen.ocidit në Gaza ndërsa liderët populistë po marrin pushtetin dhe po afrohen, posaqërisht me Izraelin.

MARKETING

Description of image

Ka një sërë faktorësh që kanë sjellë ndryshime të mëdha në skenën politike. Krizat ekonomike të vazhdueshme, sanksionet amerikane ndaj qeverive të majta, humbja e besimit ndaj lidershipit aktual, e kanë sjellë votuesin para një sfide, mes premtimeve për zhvillim ekonomik dhe ndryshimit të politikës së jashtme në raport me gjenocidin që Izraeli po zhvillon në Gaza.

Se sa të dobëta janë sistemet aktuale të majta për shkak të gjithë faktorëve që përmendëm më lartë, u pa në janar të 2026-ës kur përmes një operacioni special, SHBA-ja kidnapoi presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro.

Muaj më vonë filluan të ndryshohen regjimet në disa shtete tjera ku liderë populist më ndihmën amerikane dhe izraelite morrën pushtetin. rasti i fundit ishte Kolumbia e cila me ndryshimin e pushtetit u rivendosën marrëdhëniet diplomatike me Izraelin. Avdi Bakiju /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Zelensky i frikësuar: Rusia po përgatitet për mobilizim të ri në vjeshtë

Zelensky i frikësuar: Rusia po përgatitet për mobilizim të ri në vjeshtë

Nikolloski: Maqedonia po e zgjidh vetë problemin e transportuesve përmes marrëveshjeve dypalëshe

Nikolloski: Maqedonia po e zgjidh vetë problemin e transportuesve përmes marrëveshjeve dypalëshe

Gjendet revolver me plumba në Shkup, privohet nga liria një person

Gjendet revolver me plumba në Shkup, privohet nga liria një person

MPB-ja dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor: Është tejkaluar problemi i sigurimit shëndetësor të të punësuarve

MPB-ja dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor: Është tejkaluar problemi i sigurimit shëndetësor të të punësuarve

Çmimi i arit arrin nivelin më të lartë në 10 javët e fundit

Çmimi i arit arrin nivelin më të lartë në 10 javët e fundit

SHBA reagon ndaj deklaratave të Vuçiqit për Ibrin

SHBA reagon ndaj deklaratave të Vuçiqit për Ibrin