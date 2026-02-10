BOTA NË FOKUS | Nga Epstein te Gaza/ Dosjet dhe financimi i heshtur i okupimit sionist
Dosjet Epstein, sipas shumë ekspertëve dhe analistëve ndërkombëtarë, nuk mund të reduktohen thjesht në historinë e një individi të vetëm apo në devijime personale të elitave të përfshira.
Përkundrazi, ato po interpretohen gjithnjë e më shumë si një dritare që zbulon mekanizma të thellë pushteti, rrjete ndikimi dhe struktura të ndërlikuara që, sipas vëzhguesve, kanë lejuar funksionimin e një sistemi të mbrojtur për vite me radhë.
Në analizat e tyre, studiues të komunikimit publik vërejnë se mënyra se si mediat ndërkombëtare kanë raportuar për dosjet shpesh reflekton tensione politike dhe kufizime editoriale.
Disa theksojnë se disa aspekte të rrjetit janë trajtuar gjerësisht, ndërsa të tjera janë lënë në hije, duke ngritur pyetje mbi balancën e narrativave dhe ndikimin e faktorëve gjeopolitikë në agjendën mediatike.
Sipas analizave të shumta, dosjet Epstein nuk janë vetëm kronikë e një skandali individual, por një rast studimor që ekspozon ndërthurjen mes pushtetit, privilegjit dhe mungesës së llogaridhënies. Ato ngrejnë pyetje të thella mbi mënyrën se si funksionojnë rrjetet elitare në nivel global dhe mbi rolin e institucioneve në garantimin e drejtësisë dhe transparencës. /Avdi Bakiju/ SHENJA/