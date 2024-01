‘Bota në fokus’: Mesdheu, rruga e kobshme e refugjatëve!

– Një grup i armatosur libian nën hije, i akuzuar për vrasje të paligjshme, tortura, ndalime arbitrare dhe skllavërim, me lidhje të dyshuara me Grupin Wagner të Rusisë, ka kthyer me forcë refugjatët me ndihmën e autoriteteve evropiane, ka gjetur një hetim i ri.

– Emigrantët dhe refugjatët “rrezikojnë vdekjen dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut në çdo hap.

– Modeli që u shfaq sugjeron se fuqitë evropiane po punojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi me milicinë libiane TBZ-në, mes përpjekjeve të tyre për të frenuar ardhjen e refugjatëve.

– Deri më 24 shtator 2023, mbi 2,500 njerëz u llogaritën si të vdekur ose të zhdukur në përpjekjet e tyre për të kaluar Mesdheun.

Avdi Bakiju /SHENJA/

