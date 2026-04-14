BOTA NË FOKUS | Kush e bën të “pamundur” paqen në Lindjen e Mesme?

BOTA NË FOKUS | Kush e bën të “pamundur” paqen në Lindjen e Mesme?

Përpjekjet e shumta të Pakistanit për një armëpushim dhe një paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, megjithatë dështuan, siç pritej. Ndërsa ekziston harta e “Izraelit të Madh” në tavolinë paqja në këtë rajon mund të jetë vetëm një iluzion.

Mund të organizohen samite të panumërta paqeje por është e pamundur të arriheet deri te ajo ndërsa planet ekspansioniste të Izraelit nuk ndalen. Janë bërë gjashtë muaj që kur, kushtimisht thënë, u arrit paqja në Gaza.

Por në të vërtetë gjenocidi i heshtur atje po vazhdon. Që nga dhjetori i vitit të kaluar, ushtria izraelite ka vrarë mbi 700 palestinezë në Gaza, pak e nga pak. Ushtria izraelite ka vazhduar të vandalizojë tokën libaneze dhe atë siriane, ndërsa ka hapur front edhe me Iranin.

Palët e kuptuan fuqinë e njëra tjetrës, në këtë rast SHBA-ja dhe Irani, dhe Pakistani doli si bartës i një samiti paqeje që pritej të dështonte. Logjikisht Irani nuk mund të fitojë një luftë konvencionale ndaj SHBA-së por e dëshmoi se mund të mbijetojë e në anën tjetër SHBA-ja nuk arriti asnjë nga objektivat e Netanyahut.

Regjimi nuk u ndryshua, madje u forcua. Imazhi i SHBA-së u godit që në raketën e parë ndaj Iranit kur vrau mbi 160 nxënës të një shkolle fillore, populli iranian u bashkua që të mbrojë atdheun, planet për një luftë civile dështuan dhe objektiv i vetëm mbeti hapja e Ngushticës së Hormuzit, gjë që ka shkaktuar një krizë të rëndë e që pritet të shkaktojë një të frikshme nëse sulmet amerikano-izraelite nuk ndalen dhe një marrëveshje paqësore nuk arrihet së shpejti, gjë që vështirë do të ndodhë. Avdi Bakiju /SHENJA/

Të ngjajshme

Diplomatë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani takohen në Islamabad

Diplomatë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani takohen në Islamabad

Gjykata Penale: Parashkruhet një dënim për Gruevskin, dy raste ende aktive

Gjykata Penale: Parashkruhet një dënim për Gruevskin, dy raste ende aktive

Kanada pezullon taksat mbi karburantet deri në fillim të shtatorit për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit

Kanada pezullon taksat mbi karburantet deri në fillim të shtatorit për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit

Shefat e diplomacisë turke dhe pakistaneze diskutojnë bisedimet mes SHBA-së dhe Iranit

Shefat e diplomacisë turke dhe pakistaneze diskutojnë bisedimet mes SHBA-së dhe Iranit

Zejd Rexhepi: Zgjedhjet e fundit në Hungari kanë mesazh të qartë politik edhe për qeverinë e RMV-së

Zejd Rexhepi: Zgjedhjet e fundit në Hungari kanë mesazh të qartë politik edhe për qeverinë e RMV-së

Orban refuzoi propozimin, Merz: BE do t’i ofrojë Hungarisë naftë përmes tubacionit kroat në vend të atij nga Ukraina

Orban refuzoi propozimin, Merz: BE do t’i ofrojë Hungarisë naftë përmes tubacionit kroat në vend të atij nga Ukraina