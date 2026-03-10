BOTA NË FOKUS | Kush do ta pësojë, Irani apo SHBA/Izrael?
Megjithë zotimet për ndërrim pushteti në Iran, Sulmet amerikano-izraelite deri në këto momente nuk kanë arritur objektivat e dëshiruara, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndryshimin e regjimit. Që në ditën e parë ata vranë liderin suprem dhe dhjetëra komandantë të lartë. Edhe pas 11 ditëve luftë, Khamenei mbetet në pushtet. E vranë babanë por e zëvendësoi i biri.
Mojtaba Khamenei, 56-vjeç, u bë udhëheqësi i tretë suprem i Iranit. Asambleja e Ekspertëve të Iranit me 88 anëtarë njoftoi vendimin e saj për të zgjedhur Mojtaban si udhëheqësin e ardhshëm suprem të dielën në mbrëmje. Babai i tij, Ajatollah Ali Khamenei, mbajti këtë pozicion për gati katër dekada përpara se një sulm i përbashkët ajror i SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt të godiste shtëpinë e tij në Teheran, duke e vrarë atë në moshën 86-vjeç.
Thuajse të gjthë ekspertët e politikave ndërkombëtare dëshmojnë se lufta amerikane ndaj Iranit është realisht luftë për Izraelin dhe se SHBA-ja nga kjo luftë del e dëmtuar. Ishte parashikuar të përfundonte për më së shumti 6 ditë por, lufta që sipas ekspertëve është e paliqshme dhe një agresion i hapur kundër Iranit, duket se do të zgjasë me muaj, ndërsa Irani nuk dorëzohet dhe po e mban kondicionin ofensvi duke shkatërruar rëndë bazat amerikane në rajonin e Gjirit. Avdi Bakiju /SHENJA/