BOTA NË FOKUS | Izraeli pas Netanyahut: A do të ndryshojë vërtet diçka për palestinezët?
Izraeli zhvillon zgjedhje parlamentare, por miliona palestinezë që jetojnë nën kontrollin e tij nuk kanë të drejtë të votojnë për qeverinë që përcakton fatin e tyre. Ndërsa vendi paraqitet nga Perëndimi si “demokracia e vetme në Lindjen e Mesme”, palestinezët përballen me pushtimin, diskriminimin, dhunën e kolonëve, dëbimet dhe shkatërrimin e jetës së tyre. Siç argumentojnë gazetarët David Hearst dhe Jonathan Cook, problemi nuk kufizohet vetëm te Benjamin Netanyahu, por lidhet me një sistem që vazhdon t’ua mohojë palestinezëve të drejtat dhe lirinë.
Edhe nëse Netanyahu largohet nga pushteti, nuk ka garanci se do të ndryshojë politika ndaj Palestinës. Opozita e udhëhequr nga Gadi Eisenkot distancohet nga retorika e ekstremit të djathtë, por nuk paraqet një shkëputje të qartë nga parimet themelore të shtetit izraelit dhe kontrolli mbi territoret palestineze. Ndërkohë, zgjerimi i vendbanimeve dhe synimet për aneksim vazhdojnë të kërcënojnë të ardhmen palestineze.
Prejardhjet familjare të liderëve izraelitë shtrihen nga Polonia e Lituania deri te Maroku, Iraku dhe Moldavia, duke pasqyruar valët e migrimit drejt Palestinës në kuadër të historisë së lëvizjes sioniste. Nga Netanyahu te Ben-Gvir dhe Smotrich, ndryshojnë qëndrimet dhe retorika politike, por çështja thelbësore mbetet e njëjtë: a mund të ketë demokraci të vërtetë kur miliona njerëz jetojnë nën kontrollin e një shteti pa të drejta të barabarta politike? Për palestinezët, ndryshimi i një kryeministri nuk mjafton; ndryshimi duhet të prekë vetë sistemin që u mohon tokën, barazinë dhe lirinë.