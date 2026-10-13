BOTA NË FOKUS | Izraeli në Ballkan: Biznesi, armatimi dhe pronat strategjike

BOTA NË FOKUS | Izraeli në Ballkan: Biznesi, armatimi dhe pronat strategjike

– Izraeli në Ballkan: si po zgjerohen marrëdhëniet politike, ekonomike dhe ushtarake me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë dhe Greqinë.

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Shik.mk

– Biznesmenët izraelitë: kush janë aktorët ekonomikë që po shfaqen në sektorë ku ndërthuren kapitali privat, politika dhe interesat strategjike?

– Pronat dhe zonat strategjike: investimet në patundshmëri dhe projektet e mëdha që ngrenë pikëpyetje për transparencën dhe interesin publik.

– Shqipëria dhe projektet e mëdha: çfarë dihet për investimet e huaja në prona me rëndësi strategjike dhe lidhjet e tyre me qarqet politike?

– Serbia dhe industria e armatimit: marrëveshjet me kompanitë izraelite të mbrojtjes dhe thellimi i bashkëpunimit ushtarak.

– Greqia dhe Izraeli: sistemet e mbrojtjes ajrore, kontratat ushtarake dhe bashkëpunimi strategjik në Mesdheun Lindor.

– Kosova dhe marrëdhëniet me Izraelin: dimensioni politik dhe i sigurisë në një rajon ku aleancat po marrin rëndësi të re.

– Biznesi, politika dhe siguria: ku ndërthuren interesat ekonomike me vendimmarrjen politike dhe strategjitë shtetërore?

– Pyetja kryesore: kush përfiton nga këto marrëveshje dhe sa transparente janë ato kur bëhet fjalë për pronat, armatimin dhe asetet strategjike? Avdi Bakiju /SHENJA/

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