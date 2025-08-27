BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

-Siç pranoi gjeneral majori izraelit në pension, Yitzhak Brick, në nëntor 2023:
“Të gjitha raketat tona, municioni, bombat precize, të gjithë avionët dhe bombat, janë nga SHBA. Në minutën që ata e mbyllin rubinetin, nuk mund të vazhdosh të luftosh. Nuk ke asnjë aftësi … Të gjithë e kuptojnë se nuk mund ta luftojmë këtë luftë pa Shtetet e Bashkuara. Pikë.”

-Donald Trump i ka dhënë Benjamin Netanyahu-t, dhe qeverisë së tij ekstremiste jo vetëm dritën jeshile për të “pastruar” Gazën dhe për ta “përfunduar punën”, por edhe armët, inteligjencën dhe fondet për ta bërë këtë.

-Kongresi është plot me tifozë republikanë të gjenocidit, nga senatorët Tom “shkatërroni plotësisht Gazën” Cotton te Lindsey “rrafshojeni me tokën” Graham.

-Ishte një president që e përshkruajti veten sionist, ish-Presidenti Joe Biden, ai që luajti një rol kyç në ngulitjen e kësaj pikëpamjeje në politikën amerikane, kur deklaroi në vitin 1986: “Mbështetja financiare për Izraelin është “investimi më i mirë prej 3 miliardë dollarësh që bëjmë. Po të mos ekzistonte një Izrael, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të duhej të shpiknin një Izrael për të mbrojtur interesat e saj në rajon”.

Avdi Bakiju /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje

Media kroate: Piloti kroat i KFOR-it dhe e dashura e tij nga Kosova arrestohen nën dyshimin për spiunazh te Lista Serbe

Media kroate: Piloti kroat i KFOR-it dhe e dashura e tij nga Kosova arrestohen nën dyshimin për spiunazh te Lista Serbe

Masakër në SHBA/ Të shtëna me armë në një kishë në Minesota, raportohet për të paktën 20 viktima

Masakër në SHBA/ Të shtëna me armë në një kishë në Minesota, raportohet për të paktën 20 viktima

Kremlini: Rusia s’do të pranojë paqeruajtës të lidhur me NATO-n në Ukrainë

Kremlini: Rusia s’do të pranojë paqeruajtës të lidhur me NATO-n në Ukrainë

Shkëndija nesër në Razgrad për të shkruar një faqe të re të historisë europiane

Shkëndija nesër në Razgrad për të shkruar një faqe të re të historisë europiane

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private