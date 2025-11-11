BOTA NË FOKUS | Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli në mbështetje të tmerreve në Sudan
-Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndoshta shteti më i spikatur ndërhyrës. Pavarësisht mohimeve të tyre të përsëritura, ekziston një sasi e madhe provash që tregon se Emiratet e kanë mbështetur ushtarakisht RSF-në, duke shkelur embargot e armëve.
-MEE raportoi në janar 2024 se Emiratet po furnizonin RSF-në me armë përmes një rrjeti të ndërlikuar furnizimesh dhe aleancash nëpër Libi, Çad, Ugandë dhe rajone separatiste të Somalisë.
-Në maj 2025, Amnesty International zbuloi se Emiratet po dërgonin armatime të avancuara kineze në Darfur, përfshirë bomba të drejtuara dhe obuse të prodhuara nga kompania shtetërore kineze Norinco Group.
-Në muajt e parë të konfliktit, zyrtarë në jug të Libisë dhe burime pranë forcave të komandantit lindor Khalifa Haftar, i cili mbështetet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i thanë MEE se Emiratet po e përdornin Haftar-in për të dërguar furnizime ushtarake te RSF-ja në Sudan.
-Përfshirja e errët e Izraelit në Sudan po ngre alarmin në të gjithë Afrikën dhe Lindjen e Mesme. Nga kanalet e fshehta të inteligjencës deri te kontaktet direkte me Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), Tel Avivi duket se po formëson në heshtje rrjedhën e konfliktit vdekjeprurës në Sudan.
Avdi Bakiju /SHENJA/