BOTA NË FOKUS | Emiratet dhe Izraeli, vllezëria kriminale

-Rrjete izraelite dhe emiratase në internet punojnë bashkë për të formësuar narrativat rreth Sudanit dhe Gazës, duke sulmuar ushtrinë sudaneze ndërsa masakrat e RSF-së në El-Fasher rriteshin.

-Në industrinë e mbrojtjes, kompanitë izraelite po zgjerojnë prezencën në Emirate, duke forcuar qarkullimin e dyanshëm të parave, teknologjisë dhe inteligjencës. Kompania izraelite Controp po hap një degë në Emirate — simbol i fundit i këtij përqafimi të thellë të sigurisë.

-Emiratet nuk veprojnë vetëm. Ato janë bërë partneri rajonal më i rëndësishëm i Izraelit, bashkëfajtor në një projekt të përbashkët shpërbërjeje. Së bashku, ata investojnë në kaos: ndezin konflikte civile, armatosin fraksione dhe e kthejnë çrregullimin në mundësi, shkruan Soumaya Ganoushi, eksperte e politikave të Lindjes së Mesme.

-Nga një principatë e vogël në Gjirin Persik, Abu Dhabi është shndërruar në një ndërhyrës rajonal, i përfshirë në çdo konflikt nga Jemeni në Libi e Sudan.

Avdi Bakiju /SHENJA/

