BOTA NË FOKUS | Dy shtete, një gënjeshtër: Sa tokë mbeti për palestinezët në emër të paqes?

-Nga frika se sionizmi mund të shuhet, shumë politikanë amerikanë kanë filluar ta konsiderojnë mbështetjen për Benjamin Netanyahun. Kriza e urisë në Gaza dhe vrasjet e qindra civilëve do ditë nga ushtria e Netanyahut, nuk është se fort çojnë pluhur në politikën amerikane.

-Tani që Franca dhe Britania, dy anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe G7-ës, kanë sinjalizuar se janë të gatshme të njohin Shtetin e Palestinës, diga është thyer.

-Për dekada, këto shtete i kanë trajtuar “zgjidhjen me dy shtete” dhe “shtetin palestinez” jo si politika që kërkojnë veprime konkrete, por si slogane politike nën mbulesën e të cilave Izraelit i lejohej të intensifikonte aneksimin e territoreve palestineze dhe dëbimin e banorëve të tyre, me qëllimin e qartë për të bërë të pamundur një zgjidhje me dy shtete.

-Shtetet arabe pas-osmane u krijuan pas Luftës së Parë Botërore për të shërbyer interesat e imperialistëve perëndimorë, e jo ato të banorëve vendas të rajonit, vlerëson Usama Makdisi, professor i Historisë në Universitetin Berkleys Kaliforni.

Avdi Bakiju /SHENJA/

