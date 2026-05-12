BOTA NË FOKUS | Baza sekrete gjithandej! Kush po e “kontaminon” rajonin?
I gjithë rajoni i Lindjes së Mesme është një terren i brishtë ku Izraeli me apo pa leje po e shfrytëzon për interesat e veta strategjike, kryesisht për luftërat të cilët i ka nxitur që nga 1948-a e këndej.
Të gjitha veprimet ushtarake të Izraelit përbëjnë shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe akush nuk ka guxuar ta ndalojë ndërsa partnerët perëndimorë në krye me SHBA-në i kanë hapur rugën gjithmonë.
Edhe rasti i fundit ishte i tillë. Në luftën kundër Iranit, Izraeli ka krijuar një bazë sekrete në shkretëtirën irakiane, dhe ka gjuajtur ushtarët irakianë kur i janë afruar të njejtës.
Shumë sulme ndaj vendeve të Gjirit mbeten ende të paqarta, ndërsa është dëshmuar se ato ishin sulme izraelite me qëllim të përfshirjes së vendeve arabe në luftë kundër Iranit.
Në Siri, ushtria izraelite ka depërtuar edhe më thellë nga kufiri i përkohshëm i Lartësive të pushtuara të Golanit dhe ka kontaminuar tokat bujqësore në këto hapësira, duke shkatërruar të mbjellat.
Libanin jugor e ka shndërruar në gërmadha dhe planet për aneksim janë në vazhdim.
E të mos flasim për Gazën ku për çdo ditë ka bombardime të tendave ku jetojnë civilët e zhvendosur, ndërsa Bregu Perëndimor i pushtuar po zbrazet çdo ditë e më shumë. Avdi Bakiju /SHENJA/