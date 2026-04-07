Bota e futbollit në zi, ndahet nga jeta trajneri i njohur Mircea Lucescu
Mircea Lucescu ndërroi jetë në moshën 80-vjeçare. Trajneri legjendar nuk arriti ta kapërcente sulmin në zemër që pësoi së fundmi në Spitalin Universitar, ku ishte shtruar prej disa ditësh.
Problemet e para lindën pasi ai u ndje keq gjatë kampit të ekipit kombëtar të Rumanisë, në takimin teknik para ndeshjes miqësore me Sllovakinë (0-2), në të cilin nuk mori pjesë. Ai u dërgua në spital, ku pësoi një atak në zemër të premten, më 3 prill, dhe nuk është shëruar që atëherë.
Vdekja e Mircea Lucescu vjen vetëm pak ditë pasi ai përfundoi mandatin e tij të dytë si trajner i ekipit kombëtar rumun. Trajneri u largua nga ekipi kombëtar pasi dështoi të kualifikohej për Kupën e Botës 2026 pas ndeshjes së humbur kundër Turqisë (0-1, në Stamboll). Lucescu ishte emëruar trajner i Rumanisë në gusht 2024.
Mircea Lucescu u bë një nga trajnerët legjendarë në futbollin botëror. Gjatë gjithë karrierës së tij, ai fitoi 37 trofe, duke u renditur si trajneri i tretë në listën e të gjitha kohërave për numrin e titujve të fituar, pas Sir Alex Ferguson dhe Pep Guardiolës.