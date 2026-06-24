Bosnjë e Hercegovina mposht Katarin 3:1, mban gjallë shpresat për kualifikim

Bosnjë e Hercegovina mposht Katarin 3:1, mban gjallë shpresat për kualifikim

Kombëtarja e futbollit e Bosnjë e Hercegovina ka regjistruar fitoren e parë në Kupën e Botës FIFA 2026, duke mposhtur kombëtare e Katarit me rezultat 3:1 në ndeshjen e Grupit B të zhvilluar në stadiumin Lumen Field në Seattle, transmeton Anadolu.

Boshnjakët kaluan në epërsi në minutën e 29-të me golin e Alajbegoviqit, ndërsa vetëm pesë minuta më vonë avantazhi u dyfishua pas autogolit nga Abunada.

Katari arriti të rikthehej në lojë para përfundimit të pjesës së parë, kur Al Haydos shënoi në minutën e 42-të duke e ngushtuar rezultatin në 2:1.

Në pjesën e dytë, përfaqësuesja e Bosnjës e Hercegovinës administroi avantazhin dhe vulosi fitoren në minutën e 80-të, kur Mahmiq shënoi golin për rezultatin përfundimtar 3:1.

Pas tre ndeshjeve në Grupin B, Zvicra kryeson renditjen me shtatë pikë, para Kanadasë dhe Bosnjë e Hercegovinës që kanë nga katër pikë, ndërsa Katari mbetet i fundit me një pikë.

Fitorja i mban gjallë shpresat e Bosnjës e Hercegovinës për avancim në fazën eliminatore, ndërsa Katari mbetet pa fitore në Grupin B.

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