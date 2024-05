Borrell: Zgjerimi i BE-së nuk mund të jetë i plotë pa Ukrainën

Procesi i zgjerimit të BE-së nuk do të jetë i plotë derisa Ukraina dhe vendet e tjera kandidate të bashkohen me të, pasi tani po hapet një dritare historike e mundësive.

Kështu deklaroi Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell me rastin e 20-vjetorit të zgjerimit të fundit të BE-së, kur në vitin 2004 iu bashkuan 10 vende evropiane.

“Puna jonë për ribashkimin e kontinentit nuk ka përfunduar. E dinim përpara vitit 2022 dhe e dimë edhe më shumë sot, me luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Vitet e kaluara miliona evropianë treguan vullnetin dhe shpresën e tyre për t’u bashkuar me projektin e BE-së. Ballkani Perëndimor, Turqia, Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia kanë një dritare historike të mundësive për të lidhur fuqimisht të ardhmen e tyre me Bashkimin Evropian”, tha Borrell.

Ai vuri në dukje se 20 vjet më parë, familja evropiane mirëpriti 10 shtete të reja anëtare, një hap i fuqishëm për të bashkuar më tej Evropën pas dekadave të ndarjes pas Luftës së Dytë Botërore. Ishte vala më e madhe e zgjerimit të BE-së, ribashkimi i një kontinenti që përpiqet për lirinë e të gjithë njerëz.

Sot, zgjerimi i BE-së, sipas Borrell-it, është një politikë transformuese që rrit sigurinë, drejtësinë dhe demokracinë duke rritur standardet e jetesës së evropianëve. BE-ja dhe kandidatët bashkëpunojnë për sigurinë dhe mbrojtjen, në mënyrë që të përballemi së bashku dhe më mirë me sfidat e shumta gjeopolitike.

Siç është raportuar, 20 vjet më parë, më 1 maj 2004, dhjetë vende – Qiproja, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia – iu bashkuan BE-së. Zgjerimi ishte më i madhi në histori, duke marrë parasysh territorin, potencialin njerëzor dhe fuqinë ekonomike të kombeve që u bashkuan.

