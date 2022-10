Borrell trondit me komentet ‘raciste’: Europa një kopsht i bukur, ndërsa bota…

Kryediplomatit të BE-së, Josep Borrell, i është kërkuar të kërkojë falje pas disa komentesh dhe thirrjesh për brezin e ri gjatë një fjalimi në Belgjikë.

Gjatë fjalimit të tij, ai e përshkroi botën jashtë Evropës si një “xhungël” të dhunshme.

“Evropa është një kopsht”, tha zoti Borrell në një fjalim në Belgjikë, por “shumica e pjesës tjetër të botës është një xhungël dhe xhungla mund ta pushtojë kopshtin”.

Analogjia e zotit Borrell kishte për qëllim të bindte diplomatët e rinj se Evropa duhet të kërkojë aleanca për të shmangur armiqësitë me botën e jashtme.

Por kritikët thanë se fjalimi i tij ishte i mbushur me racizëm, kolonializëm dhe imperializëm dhe pasqyronte pikëpamje të vjetruara të epërsisë evropiane.

“Kjo analogji është tmerrësisht fyese. Ajo ka ngjyrime të forta kolonialiste dhe raciste,” tha Philippe Marliere, një ekspert i politikës franceze dhe evropiane në University College of London.

Borrell, përfaqësuesi i lartë i BE-së për çështjet e jashtme, ka folur shpesh për parandalimin e “ligjit të xhunglës” nga fuqizimi ndërkombëtar duke i rezistuar pushtimit rus të Ukrainës.

Dionis Cenusa, një analist i rrezikut politik dhe studiues për Qendrën e Studimeve të Evropës Lindore, tha se zoti Borrell duhet të kërkojë falje në emër të BE-së për komentet e tij të fundit.

Borrell tha në fjalimin e tij se: “Evropa është një kopsht. Ne jemi me fat. Kemi ndërtuar një kopsht. Gjithçka funksionon. Është kombinimi më i mirë i lirisë politike, prosperitetit ekonomik dhe kohezionit social që njerëzimi ka mundur të ndërtojë – të tre gjërat së bashku.

“Pjesa tjetër e botës nuk është saktësisht një kopsht. Shumica e pjesës tjetër të botës është një xhungël, dhe xhungla mund ta pushtojë kopshtin. Kopshtarët duhet të kujdesen për të, por ata nuk do ta mbrojnë kopshtin duke ndërtuar mure. Një kopsht i bukur i vogël i rrethuar me mure të larta për të parandaluar hyrjen e xhunglës nuk do të jetë zgjidhje. Sepse xhungla ka një kapacitet të fortë rritjeje dhe muri nuk do të jetë kurrë mjaftueshëm i lartë për të mbrojtur kopshtin,” – tha Borrell.

“Kopshtarët duhet të shkojnë në xhungël. Evropianët duhet të jenë shumë më të angazhuar me pjesën tjetër të botës. Përndryshe, pjesa tjetër e botës do të na pushtojë, me mënyra dhe mjete të ndryshme.”- vazhdoi ai.

Zyrtarët rusë nga ana tjetër a panë këtë si një mundësi për të sulmuar arrogancën dhe imperializmin e perceptuar perëndimor, një temë e preferuar e Kremlinit.

“Kopshti” u ndërtua nga Evropa për shkak të qëndrimit barbar ndaj plaçkitjes së “xhunglës””, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.

Ahmed Shaheed, një ish-raportues i posaçëm i OKB-së, sugjeroi që diplomatët të lexojnë romanin e Joseph Conrad-it ‘Zemra e Errësirës’, ​​një kritikë e imperializmit perëndimor në Afrikë.