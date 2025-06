Borisov: PPE do të propozojë amendamente në të cilat Bullgaria këmbëngul në Raportin për Maqedoninë e Veriut

“Amendamentet që përmendëm në Raportin për Republikën e Maqedonisë së Veriut do të propozohen nga Partia Popullore Evropiane (PPE)”, tha sot kreu i GERB-it dhe ish-kryeministri bullgar, Boyko Borisov.

MARKETING

Ai tha se kishte folur edhe me Manfred Weber dhe PPE-në dhe se raporti i PE-së nuk është detyrues.

“Amendamentet do të propozohen nga e gjithë PPE-ja, ndërsa ‘propozimi francez’, siç e quajmë ne, nuk do të anashkalohet”, tha Borisov, duke shtuar se PPE-ja nuk është vetëm partia më e madhe, por edhe më e fuqishme dhe, siç thotë ai, “ne do të arrijmë ta bëjmë këtë për të mbrojtur historinë dhe vendin tonë”.

Ai falënderoi të gjithë eurodeputetët në Parlamentin Evropian.

“Ne po bëjmë përpjekje si nga ana e qeverisë ashtu edhe nga ana e Parlamentit Evropian. Është e vërtetë, nëse do të isha kryeministër, kjo nuk do të kishte ndodhur”, shtoi Borisov.

“Nuk mund të thoshim se kush do të ishte raportuesi, di vetëm se katër ose pesë vjet më parë kjo nuk mund të kishte ndodhur. Pastaj Maqedonia nënshkroi një Marrëveshje për Fqinjësi të Mirë, shkuam së bashku te Papa, unë shkova në Maqedoni për festat, kryeministri i tyre erdhi këtu, pastaj erdhi ai. Ne vazhdojmë me ndryshimet në pushtet, ata filluan të hapnin fluturime me Shkupin, ata fluturuan një herë dhe ky ishte fundi i gjithë diplomacisë Bullgari-Maqedoni e Veriut”, tha Borisov.

MARKETING