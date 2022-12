Borell thotë se plani ‘franko gjerman” tani e ka mbështetjen e 27 vendeve anëtare

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Europian spanjolli Josep Borell ka deklaruar mbrëmë se propozimi për marrëveshjen Kosovë -Serbi tani e ka mbështetjen e 27 vendeve anëtare.

Në një konferencë për media ku gjendjen në veri të Kosovës e ka quajtur të rrezikshme dhe ka folur për mundësinë që BE të dërgojë më shumë trupa, Borell ka folur edhe për atë që në media njihet si plan “franko -gjerman: duke thënë se tani dokumenti ka mbështetjen e 27 vendeve anëtare.

“Ne e kemi ofruar në tavolinë një propozim për dy liderët, të Serbisë dhe Kosovës dhe ne e kemi përditësuar këtë propozim javët e fundit pas marrëveshjes së fundit që supozohej të ishte marrëveshje që i lë anash tensionet që lidheshin me targat dhe komunat në veri të Kosovës” ka thënë Borell.

Ai ka rikujtuar se bisedimet bazohen në vendimin e OKB’së dhe se BE është duke e implemtuar një detyrë që buron nga kjo organizatë.

“E kemi bërë këtë propozim dhe tani duhet ta çojmë përpara me urgjencë. I njoftova ministrat me përmabjtjen dhe jam i kënaqur me përkrahjen e fuqishme që e mora nga të githë ministrat për këtë inciativë që është duke e implementuar një detyrë të OKB’së, por tani është bërë propozim i 27 vendeve anatëre, jo vetëm propozoim i imi por po bëhet propoizim i 27 vendeve anëtare” ka thënë kryediplomati europian.