Borë në Pehçevë dhe Berovë, mjegull në Strazhë, Gjavatë dhe Krushevë

Borë në Pehçevë dhe Berovë, mjegull në Strazhë, Gjavatë dhe Krushevë

Reshje të dobëta të borës ka në akset rrugore Pehçevë-Obozna-Berovë dhe Suvi Laki, i cili për momentin nuk qëndron mbi rrugë. Dukshmëri e ulët për shkak të mjegullës deri në 100 metra ka në qafat malore Strazhë-Gjavatë dhe Krushevë, informojnë nga NP “Rrugët e Maqedonisë”.

Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë kryesisht të lagështa. Në disa akse rrugore që kalojnë nëpër qafat malore dhe gryka, është e mundur shfaqja e rrëshqitjeve të vogla.

NP “Rrugët e Maqedonisë” apelon për drejtim të kujdesshëm të automjeteve, respektim të sinjalistikës rrugore të vendosur, si dhe përshtatje të shpejtësisë sipas kushteve të rrugës. Ekipet e kujdestarisë janë vazhdimisht në terren dhe i mbajnë të gjitha akset rrugore të kalueshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Kolonët izraelitë plagosën një foshnjë palestineze dhe shkatërruan pemët e ullirit në Bregun Perëndimor

Kolonët izraelitë plagosën një foshnjë palestineze dhe shkatërruan pemët e ullirit në Bregun Perëndimor

Gjorgjievski: Trashëguam 40 milionë denarë katastrofikë, ndërsa tani kemi 400 milionë denarë në llogarinë e qytetit

Gjorgjievski: Trashëguam 40 milionë denarë katastrofikë, ndërsa tani kemi 400 milionë denarë në llogarinë e qytetit

Mickoski: BDI-ja dhe Grubi në mbledhje qeveritare rekomanduan heqje të Balancuesit

Mickoski: BDI-ja dhe Grubi në mbledhje qeveritare rekomanduan heqje të Balancuesit

SHBA-ja informon ndërmjetësuesit se faza e dytë e marrëveshjes për Gazën do të fillojë në janar

SHBA-ja informon ndërmjetësuesit se faza e dytë e marrëveshjes për Gazën do të fillojë në janar

Turqia zgjeron hetimin për rrëzimin e avionit ku humbi jetën shefi i ushtrisë libiane

Turqia zgjeron hetimin për rrëzimin e avionit ku humbi jetën shefi i ushtrisë libiane

Dy të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin lindor, pavarësisht armëpushimit

Dy të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin lindor, pavarësisht armëpushimit