Borë në Kodrën e Diellit, komunikacioni zhvillohet pa pengesa
MARKETING
Në Kodrën e Diellit këtë pasdite po bie borë e lehtë, por për momentin nuk përbën pengesë për trafikun, informon Ndërmarrja Publike “Rrugët e Maqedonisë”.
MARKETING
Sipas informacionit nga ndërmarrja publike, trafiku në rrugët e tjera shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.
Sipas informacioneve nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjik, gjatë orëve të mbrëmjes dhe gjatë natës, duke filluar së pari nga pjesët perëndimore, priten reshje shiu, të cilat pritet të përhapen në pjesët lindore gjatë orëve të para të mëngjesit dhe të mbulojnë të gjithë territorin e vendit.
Edhe pse parashikohen sasi më të bollshme në disa vende, pritet që lumenjtë më të mëdhenj të jenë në gjendje të thithin këto reshje pa derdhur ujë jashtë shtretërve të tyre të lumenjve dhe pa shkaktuar përmbytje.
Vetëm nëse reshjet janë intensive dhe të rrëmbyeshme në vende të caktuara, është e mundur që niveli i ujit në luginat e thata dhe lumenjtë më të vegjël (me zona më të vogla ujëmbledhëse) të rritet me shpejtësi, dhe gjithashtu për shkak të mundësisë së stuhive, probleme lokale janë të mundshme në disa zona urbane të populluara.