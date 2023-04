Borë në disa pjesë të Kosovës

Ndonëse jemi në fillim të prillit, në disa pjesë të Kosovës ka rënë borë.

Në disa fotografi që janë shpërndarë në rrjetet sociale, shihen teksa bora ka mbuluar tokën në komunën e Kaçanikut, në Dragash dhe komuna të tjera.

Ndërkaq në Suharekë, kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj, ka angazhuar ekipet për t’i pastruar rrugët.

“Jemi në përpjekje të vazhdueshme që bora të pastrohet nga rrugët në Budakovë dhe fshatrat tjera” ka shkruar Muharremaj në Facebook.

Sipas meteorologëve të reshurat e shiut që fillojnë gjatë ditës së hënë, shndërrohen në borë në kalimin nga dita e martë, kur edhe do të mbajë mot më i ftohtë.

Po ashtu, teshjet e shiut lokalisht mund të jenë mjaft të dendura, që edhe mund të çojnë tek ndonjë përmbytje lokale, e ato të borës edhe të formojnë shtresa dëbore, viseve malore edhe deri në gjysmë metri shtresë të re.

Ditën e enjte dhe të premte do të ketë intervale me diell, por mbetet ende mot paksa i ftohtë.

Në fundjavë, sipas parashikimeve të fundit, sërish priten mundësi për të reshura shiu.

“Kushtet e favorshme të motit me qarkullim të mirë ajror dhe të reshura, do të mbajnë ndotësit ajror të shpërndarë, e indeksi i cilësisë së ajrit do të jetë kryesisht në vlera të pranueshme dhe të mira në ditët e para të javës”, thuhet në njoftim të Prishtina Weather.