Bordi i Paqes vendos limit prej 400 milionë dollarësh për detyrimet financiare të administratës së Gazës
Bordi i Paqes (BoP) tha të premten se Komiteti i ardhshëm Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG) do të shqyrtojë dhe trajtojë detyrimet e ligjshme financiare ndaj furnitorëve, kontraktorëve dhe palëve të tjera, në vlerë deri në 400 milionë dollarë, në kuadër të udhërrëfyesit të tij për zbatimin e Planit Gjithëpërfshirës të Paqes për Gazën të presidentit amerikan Donald Trump.
Sipas udhërrëfyesit, komiteti do të vlerësojë detyrimet e ligjshme ndaj furnitorëve, kontraktorëve dhe palëve të tjera, në vlerë jo më të madhe se 400 milionë dollarë, dhe do të ndërmarrë hapa për t’i trajtuar ato.
Dokumenti tha se masat do të zbatohen gradualisht gjatë një periudhe trevjeçare, në përputhje me prioritetet e përcaktuara nga NCAG.
Ai shtoi se çdo e drejtë financiare, detyrim apo pretendim i pazgjidhur do të trajtohet më vonë përmes një procesi më të gjerë kombëtar palestinez, në përputhje me ligjin palestinez.
Udhërrëfyesi tha gjithashtu se, sapo NCAG të marrë përgjegjësinë për Gazën, ai do të sigurojë vazhdimësinë e institucioneve civile dhe shërbimeve publike, do t’i trajtojë nëpunësit civilë në përputhje me ligjin palestinez, do të kryejë një auditim gjithëpërfshirës të çështjeve financiare dhe administrative të Gazës me mbështetje ndërkombëtare, si dhe do të mbrojë, rikuperojë dhe administrojë pasuritë dhe burimet publike.
Më herët sot, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është arritur një marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, ndërsa forcat izraelite do të tërhiqen gradualisht ndërsa procesi përparon.
Trump gjithashtu falënderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën në ndërmjetësimin e asaj që ai e përshkroi si një “përparim historik”, duke thënë se marrëveshja do të zbatohet gradualisht, me një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit që do të punojë së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza.