Bordi i Paqes prezanton kuadrin për qeverisjen dhe rindërtimin e Gazës pas luftës
Zyrtarë të lartë prezantuan të enjten një kuadër për qeverisjen, sigurinë dhe rindërtimin e Gazës pas luftës gjatë takimit inaugurues të Bordit të Paqes, duke dhënë propozime që shkonin nga rindërtimi i institucioneve deri te krijimi i një force të re policore palestineze, raporton Anadolu.
Nickolay Mladenov, drejtor i përgjithshëm i Bordit të Paqes, njoftoi krijimin e një mekanizmi të ri administrativ që do të mbështesë lidershipin civil të ardhshëm të Gazës.
“Sot jemi shumë të kënaqur të njoftojmë krijimin e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë për Gazën, nën Bordin e Paqes, e cila do të jetë aty për të mbështetur, udhëzuar dhe ndihmuar Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës, me shpresën për të hequr pengesat që ata do të përballen në marrjen e kontrollit civil dhe administrativ të Rripit të Gazës,” tha ai.
Mladenov shtoi se zyra do të funksionojë nën mbikëqyrjen e bordit dhe trupit të tij ekzekutiv dhe do të koordinojë me institucionet izraelite dhe palestineze, si dhe me forcën ndërkombëtare të stabilizimit.
Ai gjithashtu njoftoi se rekrutimi për një forcë tranzitore palestineze të policisë ka filluar tashmë.
“Që nga mëngjesi i sotëm, kemi filluar procesin e rekrutimit për forcën palestineze të policisë… dhe vetëm në disa orë të para, 2.000 persona kanë aplikuar për t’u bashkuar me një forcë të re tranzitore palestineze të policisë që do të formohet në Gaza nën autoritetin e Komitetit Kombëtar, me mbështetjen e Bordit të Paqes dhe trajnuar në Egjipt”, tha ai.
Sipas Mladenovit, kjo forcë do të jetë qendrore për rikthimin e rendit gjatë fazës së tranzicionit.
“Kjo forcë e sigurisë palestineze nën autoritetin e Komitetit Kombëtar për periudhën e tranzicionit do të na lejojë të sigurojmë që të gjitha fraksionet në Gaza të çarmatosen dhe të gjitha armët të vendosen nën kontrollin e një autoriteti civil”, tha ai.
Ai falënderoi Katarin, Egjiptin dhe Turqinë për mbështetjen në përpjekjet e ndërmjetësimit dhe theksoi se rindërtimi varet nga çarmatimi, duke thënë: “Nuk ka alternativë tjetër përveç çarmatimit të plotë dhe dorëzimit të të gjitha armëve në Gaza që rindërtimi të fillojë dhe njerëzit të kenë një mënyrë të re jetese përpara”.
Ish-kryeministri britanik Tony Blair gjithashtu foli në takim, duke e përshkruar regjistrin e qeverisjes së Gazës si thellësisht problematik dhe duke kërkuar reforma të gjera.
“Për dekada, qeverisja në Gaza është karakterizuar nga ekstremizmi, korrupsioni, institucionet joefektive dhe mungesa totale e një rruge drejt prosperitetit për popullin e Gazës”, tha ai.
Blair përshkroi një vizion për Gazën të bazuar në institucione publike funksionale, mundësi ekonomike dhe zhvillim teknologjik.
“Kt është një vizion i Gazës si pjesë e Lindjes së Mesme në paqe… një angazhim i vërtetë për një rajon ku, qoftë mysliman, hebre, krishter, i çdo feje apo pa fe, mund të ngrihesh me përpjekjet e tua dhe të ndiesh qeverinë pranë vetes, jo mbi shpinën tënde”, tha ai.
Ai shtoi se kuadri i propozuar nga presidenti Donald Trump “mbetet shpresa më e mirë, madje e vetmja për Gazën, rajonin dhe botën më të gjerë”.