Bora “mbërthen” Europën/ Anulohen qindra fluturime në Holandë, probleme edhe në Paris

Bora “mbërthen” Europën/ Anulohen qindra fluturime në Holandë, probleme edhe në Paris

Bora, ngricat dhe temperaturat e ulëta goditën Holandën të martën, duke detyruar anulimin e qindra fluturimeve, duke bllokuar hekurudhat dhe duke ngadalësuar trafikun në autostradat në të gjithë vendin.

Aeroporti i Amsterdamit raportoi se rreth 400 fluturime u anuluan ndërsa ekipet punonin për të pastruar pistat dhe për të shkrirë akullin e aeroplanëve që prisnin të niseshin.

Qarkullimi i trenave u ndalua në orët më të ngarkuara në mëngjes, por rifilloi sërish në orën 10:00 të paradites.

Ndërkohë rrugët përreth Amsterdamit mbetën kryesisht të mbyllura për shkak të ngricave.

Në Francë autoriteti i aviacionit civil u kërkoi kompanive të reduktojnë të paktën 30 fluturime në aeroportin Sharl dë Gol dhe 40 në aeroportin Orli.

Ministri francez i transportit u kërkoi udhëtarëve të kontrollonin nëse fluturimi i tyre është anuluar apo jo para se të niseshin nga shtëpia dhe të përdornin transportin publik për të arritur në aeroport.

Kompania shtetërore, e cila operon transportin publik të Parisit, tha se anuloi dhjetëra linja autobusësh, ndërsa trenat e metrosë dhe periferitë po funksiononin normalisht.

Edhe Mbretëria e Bashkuar është goditur nga moti i keq, teksa përgatitet për stuhinë Goretti. Bora ka zbardhur disa qytete, ndër to edhe Londra, teksa reshje më të dendura priten në vijim.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk u takua me homologun e tij sirian në Paris

Kryediplomati turk u takua me homologun e tij sirian në Paris

Cilat janë politikat e udhëheqëses së opozitës venezueliane, María Corina Machado?

Cilat janë politikat e udhëheqëses së opozitës venezueliane, María Corina Machado?

Egjipti bën thirrje të mos heshtet për njohjen e Somalilandit nga Izraeli

Egjipti bën thirrje të mos heshtet për njohjen e Somalilandit nga Izraeli

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për Vuçiqin dhe Sheshelin

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për Vuçiqin dhe Sheshelin

(VIDEO) Bejta dhe Limani me aktivitete të ndryshme në Gostivar

(VIDEO) Bejta dhe Limani me aktivitete të ndryshme në Gostivar

(VIDEO) Më 12 janar temperaturat zbresin në minus 9 gradë

(VIDEO) Më 12 janar temperaturat zbresin në minus 9 gradë