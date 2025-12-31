Bora dhe përmbytjet godasin Sirinë, stuhia dimërore shkakton pezullimin e mësimit

Reshje të dëborës dhe përmbytje të menjëhershme goditën Sirinë të mërkurën, ndërsa autoritetet pezulluan mësimin në disa provinca dhe vunë në gatishmëri të lartë ekipet e mbrojtjes civile për shkak të një stuhie të rëndë dimërore, transmeton Anadolu.

Një stuhi dëbore që goditi Sirinë veriore herët të mërkurën e përkeqësoi gjendjen e familjeve të zhvendosura brenda vendit që jetojnë në kampe në Idlib dhe në fshatrat përreth Alepos, ku burimet e kufizuara i lanë banorët të përballen me vështirësi me temperaturat ngrirëse.

Përpjekjet e reagimit të udhëhequra nga qeveria, të drejtuara nga mbrojtja civile, synojnë të ofrojnë ndihmë brenda mundësive të disponueshme, raportoi televizioni shtetëror Alikhbariyah.

Kampet e zhvendosjes në qytetin Azaz, në veriperëndim të Alepos, u përballën me kushte veçanërisht të rënda humanitare ndërsa stuhia e dëborës vazhdoi, me mungesa të furnizimeve për ngrohje dhe boshllëqe serioze në ndihma, duke e rënduar edhe më shumë situatën për familjet, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit, tha kanali.

Ministria siriane e Menaxhimit të Emergjencave dhe Fatkeqësive tha se ekipet e mbrojtjes civile kanë punuar që nga agimi për të rihapur rrugët e mbyllura nga reshjet e dëborës dhe shirave të dendur në disa provinca.

Qarkullimi mbeti i vështirë në disa zona dhe rrugët u bllokuan nga grumbullimi i dëborës dhe përmbytjet në Alepo, Idlib, Latakia dhe Hama, me ekipet që punuan për t’i rihapur ato, tha ministria.

Në Latakia, autoritetet provinciale thanë se reshjet e mëdha të shiut shkaktuan përmbytje në disa strehimore dhe ndërtesa banimi në zonën jugore Raml dhe në lagje të tjera.

Autoritetet që monitorojnë motin u bënë thirrje banorëve të tregojnë kujdes, të ndjekin udhëzimet e sigurisë dhe të kontaktojnë numrat e emergjencës nëse u nevojitet ndihmë.

Të martën, provincat Latakia, Alepo, Idlib, Tartus dhe Hama njoftuan pezullimin e mësimit për të mërkurën për shkak të motit të rëndë, sipas Agjencisë Siriane të Lajmeve (SANA).

Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë e Sirisë tha se vendi do të përjetojë reshje të dendura shiu, të shoqëruara me vetëtima në disa zona.

Ajo paralajmëroi se kushtet e pafavorshme të motit mund të vazhdojnë deri të enjten, me ngrica të pritshme në zonat malore dhe mundësi për formim mjegulle.

