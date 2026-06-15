Bombarduesi B-52 i Forcave Ajrore të SHBA-së rrëzohet pak pas ngritjes nga një bazë në Kaliforni

Bombarduesi B-52 i Forcave Ajrore të SHBA-së rrëzohet pak pas ngritjes nga një bazë në Kaliforni

Një bombardues B-52 Stratofortress i Forcave Ajrore të SHBA-së është rrëzuar pak pasi u ngrit nga Baza Ajrore Edwards në shtetin e Kalifornisë, transmeton Anadolu.

“Një B-52 Stratofortress i Forcave Ajrore të SHBA-së u rrëzua pak pas ngritjes nga fusha ajrore Edwards në orën 11:20 paradite”, thuhet në një njoftim të bazës në platformën amerikane të mediave sociale X.

“Ekipet e emergjencës reaguan menjëherë në vendngjarje dhe situata është ende në zhvillim”, shtohet në njoftim.

Në deklaratë nuk u dhanë detaje të tjera.

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