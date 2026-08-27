Boksierja kosovare Donjeta Sadiku siguron medaljen e artë në Taranto
Boksierja kosovare Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e artë në Lojëra Mesdhetare “Taranto 2026”, transmeton Anadolu.
Sadiku në finale e mposhti garuesen e Serbisë, Kristina Kuluhova, në kategorinë e femrave deri në 60 kilogramë.
Boksierja ruse që përfaqëson Serbinë u tërhoq pas lëndimit në raundin e dytë të meçit.
Kjo ishte fitorja e tretë e Sadikut për të arritur tek titulli më i lartë i kategorisë së saj.
Sadiku mundi në gjysmëfinale greken Sofia Legaki, ndërsa në ndeshjen e parë fitoi ndaj turkes Esmanur Lok për t’u kualifikuar në gjysmëfinale.