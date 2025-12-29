Boksieri Anthony Joshua plagoset në një aksident me makinë në Nigeri: dy persona të tjerë kanë humbur jetën në aksident
Boksieri i peshave të rënda Anthony Joshua u plagos në një aksident me makinë në Nigeri, ku të tjerë humbën jetën.
Disa media lokale në Nigeri raportuan për lëndimin, përfshirë një video të postuar në mediat sociale që tregon boksierin të ulur në një automjet të shkatërruar mes dritareve të thyera, ndërsa po trajtohej për lëndime dhe më pas u ngarkua në një ambulancë.
Joshua, 36 vjeç, ishte pasagjer në një xhip Lexus që u përplas me një kamion të palëvizshëm në autostradën Lagos-Ibadan.
Sipas shoqëruesve të Joshuas, të cilët nuk janë me të, boksieri është në gjendje të mirë fizike, pasi ka pësuar vetëm lëndime të lehta, megjithëse po presin informacione të mëtejshme.
Joshua vjen pas një fitoreje me nokaut ndaj YouTuber-it Jake Paul në një ndeshje miqësore në Miami.