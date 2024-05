Bojmacaliev: Qytetarët të paraqesin nëse kanë ndonjë kërcënim për prishjen e procesit zgjedhor

Njësitë e Punëve të Brendshme të Negotinës dhe Kavadarit janë të gatshëm për zgjedhjet e tetë majit, ndërsa qytetarët nëse kanë ndonjë kërcënim për prishjen e procesit zgjedhor, të raportojnë të njëjtat, theksoi sot zëvendësministri plotësues i Punëve të Brendshme Mitko Bojmacaliev i cili së bashku me drejtorin e DSP-së, Sasho Tasevski ishin për vizitë pune në territorin e Sektorit të Punëve të Brendshme.

Nga ana e drejtuesve të këtyre njësive organizative, theksoi Bojmacaliev, është njoftuar për rezultatet e arritura në tre muajt e fundit të këtij viti, si dhe kanë vlerësuar gjendjen e favorshme të sigurisë.

Njëkohësisht, ai theksoi se janë të gatshëm për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit 2024, në drejtim të kryerjes profesionale të përgjegjësive të tyre.

“Më lejoni t’i përgëzoj kolegët nga SPB Veles për organizimin dhe koordinimin e shkëlqyer në lidhje me raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale 2024 me bindjen se në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të cilat do të mbahen më 8 maj, të mërkurën, do të vazhdojnë me realizimin profesional të angazhimeve të punës së policisë për të garantuar një proces zgjedhor demokratik. Edhe një herë policia e Maqedonisë duhet të tregojë dhe të dëshmojë në veprim se është këtu që qytetarët ta shprehin votën e tyre lirshëm, pa presion dhe shantazh nga askush”, tha Bojmacaliev.

