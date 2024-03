Bojmacaliev: Arrijnë 400 mijë formularë për letërnjoftime

Zëvendësministri shtesë i Punëve të Brendshme Mitko Bojmacaliev së bashku me drejtorin e Byrosë për Siguri Publike Sasho Tasevski sot gjatë vizitës në DPB Resnjë vizituan edhe objektet e rindërtuara të shërbimeve administrative të kësaj njësie organizative.

Bojmacaliev dhe Tasevski vizituan punëtorët në objektet e rindërtuara të shërbimeve administrative në DPB Resnjë, ku u konstatua puna e shkëlqyer në procesin e ndërrimit të dokumenteve personale të qytetarëve.

“Nga punonjësit u informuam se kanë kushte të shkëlqyera pune. Nuk ka turma të mëdha dhe po vazhdon dhe në kushte normale”, theksoi Bojmacaliyev.

Bojmacaliev nga Resnja e njoftoi se sot po mbërrijnë 400.000 formularë të rinj për letërnjoftime dhe se proceset në atë pjesë janë duke vazhduar.

Megjithatë, Bojmacaliev sugjeroi se ai ishte informuar nga Shërbimet Administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme në nivel shtetëror, se problemi me miratimin e dokumenteve personale ende nuk është zgjidhur nga zyra e ministrit.

“Numri i dokumenteve të pazgjedhura arrin mbi 50.000 dhe gjatë ditës së sotme do të dërgoj edhe një letër për takim me kryesinë e shërbimeve administrative dhe ministrin Toshkovski, për të tejkaluar këtë problem”, theksoi Bojmacaliev.

