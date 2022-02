Boçvarski: Fluturimi i parë nga Sofja më 11 shkurt, pres zhvillim të ekonomisë dhe turizmit

Në fluturimin e parë që do të realizohet më 11 të këtij muaji në linjën Sofje-Shkup do të jenë pasagjerë delegacioni i ministrave të linjës për transport dhe tur-operatorë nga Maqedonia dhe Bullgaria. Kompania “Gulliver” është e interesuar për realizimin e fluturimit dhe në këtë linjë pritet të ketë fluturime të rregullta gjatë muajit të ardhshëm, informoi sot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski.

“Më 10 shkurt do të kemi një takim në Sofje së bashku me ekipet tona të Komisionit për Transport dhe Infrastrukturë dhe më 11 do të organizohet fluturimi i parë nga Sofja në Shkup ku së bashku me delegacionet tona, ministrin dhe operatorët turistikë nga Bullgaria do të jemi pjesë e atij fluturimi. Më 11 shkurt në Shkup do të organizojmë një takim të përbashkët me operatorët turistikë nga Maqedonia e Veriut, ku pres të gjejmë të gjitha përfitimet dhe mundësitë dhe zgjidhjet më të mira për qytetarët, në mënyrë që në të ardhmen të funksionojë rregullisht linja Sofje – Shkup dhe sigurisht një destinacion tjetër që do të jetë një mundësi shtesë për qytetarët”, tha Boçvarski duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë vizitës së sotme në Koçan.

Siç tha ai, pritet një zhvillim i ekonomisë dhe turizmit. “Më vjen mirë që tashmë ka një kompani të interesuar – është kompania Gulliver që do të bëjë këtë fluturim të parë me të cilin ne japim kuptimin se me bisedime dhe një qasje pozitive mund të hapim më shumë mundësi për qytetarët tanë, për ekonominë dhe për zhvillimin e turizmit të të dyja vendeve, tha Boçvarski.

I pyetur se kur do të funksionojë linja e rregullt ajrore, Boçvarski tha se ka mundësi që nga muaji i ardhshëm, duke treguar se në takimin e 11 shkurtit do të shqyrtohen propozimet për funksionimin e linjës ajrore.

Homologu i tij bullgar Nikola Sabev gjithashtu njoftoi dje se fluturimi i parë nga Sofja në Shkup do të jetë më 11 shkurt dhe se fluturimet e rregullta do të fillojnë në mars dhe se operatorët turistikë nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut duhet të bien dakord për paketat turistike me rritjen e turistëve nga të dy vendet.

Sabev njoftoi se autoritetet në Shkup do të ofrojnë vende për fluturimet e linjës ajrore me Sofjen, të cilat do të fluturojnë drejt Tiranës, ose Athinës, por edhe Stambollit. Për itinerarin duhet të ketë tarifa preferenciale, të cilat do të merren nga kompania ajrore bullgare që do të kryejë fluturimet. Më pas do të mund të shihet se cili është fluksi i pasagjerëve në këto drejtime, në mënyrë që të bëhet një vlerësim i saktë dhe linja ajrore të mbijetojë.

Boçvarski dhe Sabev nënshkruan dy dokumente me datë 25 të muajit të kaluar në Sofje për të forcuar lidhjen infrastrukturore midis dy vendeve, një linjë ajrore direkte Shkup-Sofje dhe një korridor hekurudhor 8. Dokumentet u nënshkruan pas një sesioni të përbashkët të dy qeverive.