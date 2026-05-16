Bluetooth në veturë që ndërpritet vazhdimisht – kjo është zgjidhja
Shumë përdorues përballen me problemin që lidhja Bluetooth në veturë ndërpritet gjatë dëgjimit të muzikës ose gjatë telefonatave, duke krijuar bezdi në përdorim.
Sipas ekspertëve të teknologjisë, shkaku më i shpeshtë i këtij problemi nuk është vetë vetura, por kufizimi i aplikacioneve nga sistemi i telefonit për shkak të kursimit të baterisë.
Telefonat modernë shpesh e “ngufasin” (ndalojnë në sfond) funksionimin e Bluetoothit për të kursyer energji, gjë që çon në ndërprerje të lidhjes me sistemin e makinës.
Zgjidhja kryesore
Përdoruesit duhet të hyjnë në caktimet e avancuara të telefonit dhe të lejojnë që Bluetooth të funksionojë pa kufizime në sfond. Kjo zakonisht bëhet duke:
çaktivizuar optimizimin e baterisë për Bluetooth-in
lejuar “punim të pakufizuar në sfond” për shërbimet Bluetooth
siguruar që aplikacionet e lidhjes me makinën (Android Auto / CarPlay) nuk janë të kufizuara
Sipas udhëzimeve, kjo parandalon që sistemi operativ ta ndërpresë lidhjen gjatë përdorimit, duke e bërë komunikimin mes telefonit dhe makinës më stabil dhe të pandërprerë.
Nëse problemi vazhdon, rekomandohet edhe:
pastrimi i cache-it të Bluetooth-it
rifillimi i telefonit
përditësimi i softuerit të telefonit dhe sistemit të makinës
Këto hapa zakonisht e stabilizojnë lidhjen dhe e eliminojnë ndërprerjen e shpeshtë.