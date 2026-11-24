Bloomberg: “NATO-ja e re” e Trump, dhuratë për Putinin dhe goditje për 80 vite siguri evropiane
Administrata e Donald Trump po shtyn përpara një plan të ri për riorganizimin e NATO-s, i njohur si “NATO 3.0”, i cili parashikon një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si garantohet siguria e Evropës.
Sipas këtij modeli, vendet evropiane do të duhet të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen konvencionale të kontinentit, ndërsa Shtetet e Bashkuara do të kufizojnë angazhimin e tyre ushtarak, duke ruajtur rolin kryesor në parandalimin bërthamor.
Sipas raportimeve të Bloomberg, plani i Pentagonit ka shkaktuar shqetësim te aleatët evropianë, pasi një reduktim i shpejtë i pranisë amerikane mund të krijojë boshllëqe në sigurinë e kontinentit dhe të favorizojë Rusinë.
Një nga figurat kryesore pas kësaj strategjie është Elbridge Colby, nënsekretar i Mbrojtjes i SHBA-së për Politikën Strategjike. Ai argumenton se Evropa ka potencialin ekonomik dhe demografik për të marrë përsipër pjesën më të madhe të mbrojtjes së saj.
Qasja e Uashingtonit lidhet edhe me rritjen e konkurrencës me Kinën, e cila po e bën rajonin Indo-Paqësor një prioritet gjithnjë e më të madh për strategjinë ushtarake amerikane. Për këtë arsye, administrata Trump kërkon të rishpërndajë burimet ushtarake, duke u kërkuar aleatëve evropianë të kontribuojnë më shumë me forca tokësore, ajrore dhe detare.
Megjithatë, bëhet fjalë për një riorganizim të përgjegjësive dhe jo për një largim të plotë të SHBA-së nga NATO.
Evropës i kërkohet të marrë përgjegjësitë deri në vitin 2028
Procesi i ndryshimit ka kaluar përtej diskutimeve teorike. Pentagoni po shqyrton aktualisht praninë ushtarake amerikane në Evropë, për të përcaktuar se cilat forca dhe infrastruktura do të mbeten në kontinent.
Gjatë një takimi në Bruksel më 17 nëntor, Colby shprehu shpresën se ky proces do të përfundonte deri më 1 dhjetor. Ndërkohë, ministri suedez i Mbrojtjes, Poul Jönsson, ka bërë të ditur se mesazhi i administratës amerikane është që Evropa të marrë përsipër pjesën më të madhe të parandalimit konvencional deri në vitin 2028.
Ky afat konsiderohet sfidues, pasi forcimi i kapaciteteve ushtarake evropiane kërkon kohë, investime të mëdha, prodhimin e sistemeve të reja të armatimit dhe trajnimin e personelit.
Sipas një analize të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), Pentagoni po shqyrton disa skenarë për reduktimin e kapaciteteve amerikane në Evropë.
Mes masave të mundshme është ulja e numrit të avionëve luftarakë amerikanë të përfshirë në planet e mbrojtjes së NATO-s, nga rreth 150 në 100. Gjithashtu, në diskutim është tërheqja e tetë avionëve furnizues me karburant dhe reduktimi i avionëve të zbulimit detar nga 26 në 15.
Në shqyrtim janë edhe shkurtimet në kontributin e bombarduesve strategjikë amerikanë dhe të njësive detare për mbrojtjen e Evropës.
Pse plani mund të favorizojë Rusinë?
Shqetësimi kryesor i aleatëve evropianë lidhet me mundësinë që SHBA-të të reduktojnë praninë e tyre ushtarake përpara se vendet e Evropës të kenë krijuar kapacitetet e nevojshme për të mbuluar këtë boshllëk.
Një situatë e tillë mund të dobësojë përkohësisht mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s, veçanërisht përballë kërcënimeve të mundshme nga Rusia.
Sipas vlerësimit të Bloomberg, kjo situatë mund t’i japë avantazh Vladimir Putinit. Arsyeja është se ruajtja e ombrellës bërthamore amerikane nuk garanton automatikisht mbrojtje ndaj kërcënimeve konvencionale, si një sulm i kufizuar ushtarak, shkelja e kufijve të një vendi anëtar apo operacionet hibride.
Një tjetër çështje e rëndësishme është industria e mbrojtjes. Edhe pse Uashingtoni kërkon që Evropa të bëhet më e pavarur nga pikëpamja ushtarake, administrata Trump nuk dëshiron që kompanitë amerikane të përjashtohen nga programet kryesore evropiane të armatimit.
Sipas Reuters, Colby u ka kërkuar së fundmi aleatëve evropianë që të mos mbyllin dyert për industrinë amerikane të mbrojtjes, duke theksuar rëndësinë e sistemeve të avancuara, përfshirë avionët luftarakë F-35.
Kjo e vendos Evropën përballë një dileme: të rrisë autonominë e saj ushtarake, por pa humbur bashkëpunimin dhe varësinë teknologjike nga Shtetet e Bashkuara.
Nga ana tjetër, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, po përpiqet ta paraqesë këtë ndryshim si një mundësi për forcimin e Aleancës. Sipas tij, krijimi i një shtylle më të fuqishme evropiane, me një kontribut më të madh edhe nga Kanadaja, mund ta bëjë NATO-n më efektive dhe të përmirësojë ekuilibrin mes dy brigjeve të Atlantikut.
Në Samitin e Hagës në vitin 2025, aleatët ranë dakord për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe sigurisë në 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto deri në vitin 2035. Nga kjo shumë, 3.5% do të shkojë për shpenzime të drejtpërdrejta ushtarake, ndërsa 1.5% për investime më të gjera në siguri.
Megjithatë, afati i vitit 2028, që Uashingtoni ka vendosur për marrjen e përgjegjësive më të mëdha nga Evropa, është dukshëm më i afërt se objektivi i vitit 2035 për përmbushjen e angazhimeve të reja financiare.
Në thelb, debati për “NATO 3.0” nuk ka të bëjë vetëm me ndarjen e kostove të mbrojtjes, por edhe me të ardhmen e sigurisë evropiane dhe aftësinë e Aleancës për të përballuar kërcënimet, në një kohë kur marrëdhëniet me Rusinë mbeten të tensionuara.