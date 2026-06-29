Bllokohet hyrja drejt Aeroportit të Shkupit pas një aksidenti trafiku
Trafiku në autostradën Kumanovë-Veles është pezulluar që nga ora 6 e mëngjesit të sotëm, njoftoi Lidhja Auto Moto e Maqedonisë (LMM).
Ndërprerja është për shkak të një aksidenti trafiku që ndodhi në kryqëzimin në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, më saktësisht në daljen nga Shkupi që të çon në ndërtesën e terminalit.
LAMM thotë se trafiku po devijohet përmes kryqëzimit në rafinerinë Okta.
Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit konfirmon se ka një devijim trafiku dhe i njofton shoferët të përdorin daljen që të çon në hyrjen e vjetër të aeroportit, përkatësisht në ndërtesën e vjetër të aeroportit.
“Ju informojmë se për shkak të një aksidenti trafiku në hyrjen kryesore të ndërtesës së terminalit të Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit, nga drejtimi i Shkupit drejt aeroportit, të gjitha automjetet po devijohen në përputhje me rrethanat”, thuhet në njoftimin nga TAV Maqedoni.
Sipas raportimeve në disa media, bëhet fjalë për një automjet që është përmbysur dhe se ka disa të lënduar.
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) ende nuk ka publikuar asnjë informacion në lidhje me aksidentin rrugor.