Bllokohen gjashtë aeroporte pas tërmetit të fuqishëm në Kolumbi
Të paktën 26 persona kanë humbur jetën pasi një tërmet i fuqishëm goditi Kolumbinë perëndimore, ndërsa persona të tjerë raportohet se kanë mbetur të bllokuar në ndërtesat e shembura.
Tërmeti u ndje në qytete të ndryshme të Kolumbisë, ndërsa lëkundjet u raportuan edhe në Venezuelën fqinje.
Në disa qytete janë kryer evakuime të ndërtesave, ndërsa autoritetet po vlerësojnë përmasat e dëmeve dhe rrezikun e lëkundjeve pasuese.
Ekipet e emergjencës janë angazhuar në zonat më të prekura dhe po kontrollojnë ndërtesat e dëmtuara për të përcaktuar nëse ka persona të tjerë të bllokuar apo të lënduar.
Pas tërmetit, gjashtë aeroporte në të gjithë Kolumbinë kanë pezulluar operacionet.
Autoritetet po vlerësojnë dëmet në infrastrukturën aeroportuale dhe kushtet e sigurisë përpara rikthimit të fluturimeve.
Tërmeti ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa qytete, ndërsa numri i viktimave dhe i personave të prekur mund të ndryshojë teksa vijojnë operacionet e kërkim-shpëtimit.
Ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë, autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë larg ndërtesave të dëmtuara për shkak të rrezikut të shembjeve dhe lëkundjeve të tjera.