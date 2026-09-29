Bllokohen disa shkolla të mesme në Francë, tensione mes nxënësve dhe forcave të sigurisë
Disa shkolla të mesme u bllokuan sot në të gjithë Francën ndërsa tensionet u rritën midis disa nxënësve dhe forcave të sigurisë, raportoi transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
Shkollat e mesme në Paris, Saint-Denis, Grenoble dhe Lille thuhet se janë midis atyre që u prekën në mëngjes. Autoriteti arsimor i Parisit tha për BFMTV se gati 10 nga 90 shkollat e mesme të kryeqytetit u prekën nga përpjekjet për bllokim.
Ndërkohë, tensionet u rritën në kompleksin shkollor “Parc-Imperial”, shkolla më e madhe e mesme dhe e ulët në departamentin Alpes-Maritimes, me rreth 3.000 nxënës. Policia dhe zjarrfikësit ndërhynë ndërsa nxënësit e shkollave të mesme u përpoqën të bllokonin hyrjen në shkollë dhe t’u vinin flakën biçikletave elektrike.
Ndërhyrja çoi në një përplasje midis një grupi të madh nxënësish dhe oficerëve të zbatimit të ligjit, të cilët u goditën me predha. Policia më vonë qëlloi gaz lotsjellës për të shpërndarë nxënësit.
Një vendosje “shumë e fortë dhe e fuqishme” e forcave të sigurisë thuhet se pritej jashtë shkollave ndërsa nxënësit e shkollave të mesme në rajonin Ile-de-France vazhduan të mobilizoheshin pas protestave gjatë javës së kaluar.
Nxënësit kanë protestuar kundër klasave dhe orareve të mbipopulluara si dhe mungesës së mësuesve.
– Pritet grevë në sektorin publik
Ndërsa nxënësit vazhduan të mobilizoheshin jashtë shkollave të tyre, sindikatat përfaqësuese të sektorit publik bënë thirrje për grevë sot për të ushtruar presion mbi qeverinë vetëm disa ditë para njoftimit të buxhetit të vitit 2027.
U planifikuan rreth 170 demonstrata, përfshirë në Nice, Marseille, Paris dhe Toulouse, me forca sigurie që pritet të vendosen gjithashtu.
Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil të Francës u kërkoi linjave ajrore të reduktojnë oraret e tyre të fluturimeve në aeroportet “Paris-Charles-de-Gaulle” dhe “Marseille-Provence”.