Blinken: Kina ka refuzuar mirëkuptimin me SHBA-të për Tajvanin

Kina ka ushtruar presion mbi Tajvanin duke përfshirë mundësinë e ‘përdorimit të forcës’ për të arritur qëllimet e saj, thotë Sekretari amerikan i Shtetit , Blinken.

“Kina ka marrë vendime për të ushtruar më shumë presion mbi Tajvanin, duke përfshirë mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur qëllimet e tyre”, tha Blinken të mërkurën në një takim të organizuar nga Bloomberg News.

Uashingtoni nuk do një “Luftë të Ftohtë” dhe nuk po përpiqet të frenojë Kinën, tha ai, por SHBA do të jetë e vendosur në mbrojtjen e interesave të saj.

Çdo ndërprerje e ekonomisë së Tajvanit – (tani që është fuqi globale dominuese në prodhimin e gjysmëpërçuesve të avancuar jetik për makinat, pajisjet dhe pajisjet elektronike të konsumit) – duhet të jetë një shqetësim për të gjithë botën, shtoi ai.

“Nëse kjo do të ndërpritej, do të kishte pasoja thellësisht të rëndësishme për ekonominë globale,” tha Blinken.

Vërejtjet e Blinken vijnë pas mandatit të tretë historik presidencial të Xi Jinping. Ata vijnë gjithashtu mes deklaratave të Pekinit se nuk do të heqë dorë nga e drejta për të përdorur forcën për të bashkuar Tajvanin me Kinën kontinentale, megjithëse do të përpiqet për një zgjidhje paqësore.

Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka akuzuar vazhdimisht Kinën se ka përdorur vizitën e kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi në Tajvan në gusht, si një pretekst për shtimin e stërvitjeve ushtarake rreth ishullit, të cilin Pekini e pretendon si territor i tij.

Të mërkurën, Biden tha në një takim me këshilltarët e tij të lartë ushtarakë, se SHBA nuk kërkon konflikt me Kinën dhe se presidenti kinez e di këtë, raporton Al Jazzera.