Blinken kërkon nga Izraeli “hetim të menjëhershëm” për sulmin në qytetin Rafah

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka deklaruar se Izraeli duhet të hetojë menjëherë incidentin në qytetin Rafah të Rripit të Gazës që la të vdekur rreth 300 palestinezë, transmeton Anadolu.

“Incidenti në Rafah ishte i tmerrshëm. Nuk mendoj se dikush që i ka parë imazhet nuk mund të ndikohet thellë prej tyre në një nivel bazë njerëzor. Ne kemi qenë shumë të qartë me Izraelin për imperativin në këtë rast dhe në raste të tjera për të hetuar menjëherë dhe për të përcaktuar saktësisht se çfarë ndodhi dhe pse ndodhi. Nëse llogaridhënia është e nevojshme, sigurohuni që të ketë llogaridhënie”, tha Blinken në një konferencë të përbashkët për media në kryeqytetin Kishinau me presidenten moldave, Maia Sandu.

Blinken tha gjithashtu se incidente të ngjashme me vdekjet e fundit në Rafah theksojnë nevojën urgjente për të zhvilluar një plan të pasluftës në Rripin e Gazës.

“Çfarë armësh janë përdorur apo si janë përdorur ato në Rafah duhet të jetë produkt i një hetimi të kujdesshëm, por edhe të shpejtë. Ne shohim se sulmet objektive të kufizuara dhe të fokusuara janë krijuar për t’u marrë me terroristët që vranë civilë të pafajshëm. Madje, këto lloj operacionesh mund të kenë pasoja të tmerrshme, të tmerrshme të pambikëqyrura. Është shumë e rëndësishme në këtë moment pasi Izraeli të ketë sukses të vërtetë në ndihmën për të shkatërruar kapacitetin e Hamasit për të përsëritur 7 tetorin. Ai duhet të kërkojë një plan në Gaza. Në mungesë të një plani, si do të bëhet kjo kundër disa prej rastësive të paqëllimshme, por të tmerrshme të veprimeve ushtarake në një vend ku njerëzit që po ndiqni janë kaq të ngulitur me civilët,” deklaroi Blinken.

Sipas sekretarit amerikan, kjo thekson rëndësinë e të pasurit një plan.

Një sulm izraelit i 26 majit në një kamp tendash ku ishin të strehuar palestinezë të zhvendosur në Rafah vrau dhe plagosi rreth 300 njerëz. Kjo tërhoqi dënime të ashpra nga e gjithë bota.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në vendimin e saj të fundit urdhëroi Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin ushtarak në Rafah, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.

Ndërkohë, gjatë min-vizitës së tij në Evropën Lindore, Blinken premtoi 135 milionë dollarë ndihmë për Moldavinë për sigurinë energjetike dhe për të kundërshtuar dezinformimin rus.

SHBA-ja tashmë e ka ndihmuar Moldavinë me 774 milionë dollarë ndihmë financiare që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, 300 milionë prej të cilave ishin të destinuara për sigurinë energjetike.

Blinken do të udhëtojë në Republikën Çeke si ndalesa e radhës e udhëtimit të tij të shkurtër të organizuar rreth një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Pragë.

MARKETING