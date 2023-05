​Blerim Gjemaili i jep fund karrierës futbollistike

Futbollisti shqiptar Blerim Gjemajli ka vendosur të pensionohet nga futbolli aktiv.

Pas sezonit 2022/2023, një karrierë e jashtëzakonshme do të përfundojë në FC Zurich. Gjemaili ka vendosur të tërhiqet nga futbolli profesionist. Lojtari i kombëtares zvicerane i jep fund karrierës së tij aktive pas 20 sezonesh profesionale dhe do të mbetet në histori si një nga figurat më të mëdha identifikuese të klubit të tij..

“Pas shqyrtimit të kujdesshëm, kam arritur në përfundimin se rrugëtimi im si futbollist profesionist duhet të përfundojë në këtë pikë. Gjatë viteve kam pasur suksese të shumta dhe emocione të bukura që do të mbeten me mua përgjithmonë. FC Zurich ka një të tillë në karrierën time të madhe. Është klubi im absolut i zemrës dhe bëri të mundur karrierën time ndërkombëtare”, tha Blerim Gjemaili për faqen zyrtare të klubit.

“Është shumë e rëndësishme për mua të falënderoj të gjithë tifozët që më kanë më kanë mbështetur gjatë këtyre viteve. Gjithashtu dua të falënderoj të gjithë presidentët, drejtorët sportivë, shokët e skuadrës, zyrtarët dhe trajnerët që kanë formësuar karrierën time. faleminderit. Ishte një kohë e jashtëzakonshme që më bëri këtë që jam sot.”, shtoi ai.